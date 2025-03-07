07 марта 2025

Прокуратура проверит обстоятельства с упавшей наледью на мальчика в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома (архивное фото)
Ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома (архивное фото) Фото:

Инцидент с обвалившейся наледью на мальчика в Березниках (Пермский край) взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Организована проверка связи с причинением вреда несовершеннолетнему <...>. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Березников. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — указано в telegram-канале краевого ведомства.

Масса из снега и льда рухнула на ребенка 8 марта. Ребенок в это время находился у одного из подъездов многоквартирного дома. URA.RU уже писало, что происшествие заинтересовало специалистов СУ СКР по Пермскому краю. Мальчик получил ссадину и ушиб мягких тканей лица.

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Инцидент с обвалившейся наледью на мальчика в Березниках (Пермский край) взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. «Организована проверка связи с причинением вреда несовершеннолетнему <...>. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Березников. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — указано в telegram-канале краевого ведомства. Масса из снега и льда рухнула на ребенка 8 марта. Ребенок в это время находился у одного из подъездов многоквартирного дома. URA.RU уже писало, что происшествие заинтересовало специалистов СУ СКР по Пермскому краю. Мальчик получил ссадину и ушиб мягких тканей лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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