Прокуратура проверит обстоятельства с упавшей наледью на мальчика в Прикамье

Инцидент с обвалившейся наледью на мальчика в Березниках (Пермский край) взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Организована проверка связи с причинением вреда несовершеннолетнему <...>. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Березников. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — указано в telegram-канале краевого ведомства.
Масса из снега и льда рухнула на ребенка 8 марта. Ребенок в это время находился у одного из подъездов многоквартирного дома. URA.RU уже писало, что происшествие заинтересовало специалистов СУ СКР по Пермскому краю. Мальчик получил ссадину и ушиб мягких тканей лица.
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