В США раскрыли, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за своей ненависти к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
«Он считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — заявил Болтон. Свое мнение он выразил в социальной сети X.
С начала своего второго президентского срока Трамп стал предпринимать действия по разрешению украинского конфликта. Глава США созвонился с Путиным, после чего лидеры двух стран начали готовиться к переговорам. После продолжительной беседы, Трамп связался и с Зеленским, чтобы донести до него основные тезисы разговора с президентом РФ.
В феврале состоялись переговоры представителей России и США. Украинская сторона не принимала участия ни во встрече от 18 февраля в Эр-Рияде, ни 25 числа в Стамбуле.
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