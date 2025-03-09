В США раскрыли, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому

Болтон: Зеленский никогда не нравился Трампу
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Трамп симпатизирует Путину и недолюбливает Зеленского, считает Болтон
Трамп симпатизирует Путину и недолюбливает Зеленского, считает Болтон Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за своей ненависти к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — заявил Болтон. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

С начала своего второго президентского срока Трамп стал предпринимать действия по разрешению украинского конфликта. Глава США созвонился с Путиным, после чего лидеры двух стран начали готовиться к переговорам. После продолжительной беседы, Трамп связался и с Зеленским, чтобы донести до него основные тезисы разговора с президентом РФ.

В феврале состоялись переговоры представителей России и США. Украинская сторона не принимала участия ни во встрече от 18 февраля в Эр-Рияде, ни 25 числа в Стамбуле. 

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Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за своей ненависти к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. «Он считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — заявил Болтон. Свое мнение он выразил в социальной сети X. С начала своего второго президентского срока Трамп стал предпринимать действия по разрешению украинского конфликта. Глава США созвонился с Путиным, после чего лидеры двух стран начали готовиться к переговорам. После продолжительной беседы, Трамп связался и с Зеленским, чтобы донести до него основные тезисы разговора с президентом РФ. В феврале состоялись переговоры представителей России и США. Украинская сторона не принимала участия ни во встрече от 18 февраля в Эр-Рияде, ни 25 числа в Стамбуле. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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