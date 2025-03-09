Трамп высказался о своих отношениях с Путиным и «жесткой позиции» по РФ

Трамп: я был очень жестким с Россией, но я хорошо лажу с Путиным
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Трамп рассказал, что находится в хороших отношениях с Путиным
Трамп рассказал, что находится в хороших отношениях с Путиным Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что занимает «жесткую» позицию в отношении России, однако поддерживает положительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил телеканалу Fox News. 

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — передает Fox News слова Трампа. Так президент США прокомментировал свою позицию к Российской Федерации.

Также Трамп ответил на обвинения в слишком мягком отношении к России. Он заявил, что во время своего первого президентского срока ввел значительное количество санкций против Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты не могут быть названы страной, дружественной к России. Он подчеркнул, что текущие усилия направлены на восстановление двусторонних отношений между странами, передает RT

Первая встреча с начала конфликта на Украине между высокопоставленными официальными лицами России и США состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии. В последующем обращении Владимир Путин выразил готовность России к сотрудничеству в области редкоземельных металлов с иностранными партнерами, включая Соединенные Штаты.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что занимает «жесткую» позицию в отношении России, однако поддерживает положительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил телеканалу Fox News.  «Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — передает Fox News слова Трампа. Так президент США прокомментировал свою позицию к Российской Федерации. Также Трамп ответил на обвинения в слишком мягком отношении к России. Он заявил, что во время своего первого президентского срока ввел значительное количество санкций против Российской Федерации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты не могут быть названы страной, дружественной к России. Он подчеркнул, что текущие усилия направлены на восстановление двусторонних отношений между странами, передает RT.  Первая встреча с начала конфликта на Украине между высокопоставленными официальными лицами России и США состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии. В последующем обращении Владимир Путин выразил готовность России к сотрудничеству в области редкоземельных металлов с иностранными партнерами, включая Соединенные Штаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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