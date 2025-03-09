Трамп высказался о своих отношениях с Путиным и «жесткой позиции» по РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что занимает «жесткую» позицию в отношении России, однако поддерживает положительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил телеканалу Fox News.
«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — передает Fox News слова Трампа. Так президент США прокомментировал свою позицию к Российской Федерации.
Также Трамп ответил на обвинения в слишком мягком отношении к России. Он заявил, что во время своего первого президентского срока ввел значительное количество санкций против Российской Федерации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты не могут быть названы страной, дружественной к России. Он подчеркнул, что текущие усилия направлены на восстановление двусторонних отношений между странами, передает RT.
Первая встреча с начала конфликта на Украине между высокопоставленными официальными лицами России и США состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии. В последующем обращении Владимир Путин выразил готовность России к сотрудничеству в области редкоземельных металлов с иностранными партнерами, включая Соединенные Штаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.