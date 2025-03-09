После замечаний прокуратуры ЮУЖД отремонтирует мосты в Златоусте

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) после замечаний прокуратуры приведет в порядок пешеходные мосты в Златоусте Челябинской области. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании, нарушения устранят за два года.
«В пределах Златоустовского городского округа расположено два пешеходных моста, которые числятся на балансе и обслуживается специалистами дистанции инженерных сооружений — структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Выявленные Златоустовской транспортной прокуратурой замечания будут устранены в плановом порядке в течение 2025-2026 годов», — пояснили URA.RU в офисе ЮУЖД.
Мосты, расположенные на 1936-м и 1941-м километрах перегона Златоуст — Аносово, в феврале 2022 года обследовали специалисты Челябинской мостоиспытательной станции. Состояние первого из сооружений признали удовлетворительным. Очередное обследование выполнят в 2027 году.
Второй мост, осмотренный инженерами Челябинской мостоиспытательной станции Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ЮУЖД, также в хорошей форме, заметили в разговоре с URA.RU. Сооружение обследовали в январе 2025 года, сочтя его безопасным.
«Грузоподъемность пешеходного моста позволяет пропускать эксплуатационную нагрузку без каких-либо ограничений. Освещение сооружения производится со станционных прожекторных вышек, расположенных в относительной близости к объекту. Сходы с моста оборудованы направляющими желобами для удобства граждан с колясками и тележками», — заявили железнодорожники.
В пресс-службе ЮУЖД добавили, что автономное освещение на мосту, устройство для подъема и спуска маломобильных групп населения проектная документация не предусматривает. Оба пешеходных моста включены в программу «Реконструкция пешеходных мостов с устройством системы освещения и подъемников для маломобильных граждан в 2026-2028 годах».
К мосту на 1940-м километре перегона Златоуст — Аносово представители прокуратуры вышли вместе с представителями организации инвалидов. Жалобы людей с ограниченными возможностями подтвердились. Иск прокуратуры удовлетворил суд.
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