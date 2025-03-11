Самолет из Челябинска не долетел до Москвы и сел в Уфе

11 марта 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

Пилоты двух рейсов приняли решение следовать на запасные аэродромы Фото: Роман Наумов © URA.RU Самолеты, следующие 11 марта из Челябинска и Магнитогорска в Москву, были вынуждены уйти на запасной аэродром и приземлиться в Уфе и Самаре из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс PBD414 Челябинск — Москва (Внуково). Эксплуатант ООО „АК Победа“. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Рейс AFL1429 Магнитогорск — Москва (Шереметьево), который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», приземлился в Самаре. Оба самолета не подавали сигналы «Срочность» или «Бедствие». Причиной незапланированной посадки стало ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропортах Москвы из-за масштабной атаки беспилотников на столицу. Утром 11 марта из Челябинска в Москву были задержаны вылеты двух самолетов и прилет одного. Речь идет о рейсах СУ1533, СУ1421 и СУ1420 компании «Аэрофлот». Рейсы вылетели из Челябинска в столицу с задержкой примерно в два часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолеты, следующие 11 марта из Челябинска и Магнитогорска в Москву, были вынуждены уйти на запасной аэродром и приземлиться в Уфе и Самаре из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс PBD414 Челябинск — Москва (Внуково). Эксплуатант ООО „АК Победа“. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Рейс AFL1429 Магнитогорск — Москва (Шереметьево), который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», приземлился в Самаре. Оба самолета не подавали сигналы «Срочность» или «Бедствие». Причиной незапланированной посадки стало ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропортах Москвы из-за масштабной атаки беспилотников на столицу. Утром 11 марта из Челябинска в Москву были задержаны вылеты двух самолетов и прилет одного. Речь идет о рейсах СУ1533, СУ1421 и СУ1420 компании «Аэрофлот». Рейсы вылетели из Челябинска в столицу с задержкой примерно в два часа.