Самолет из Челябинска не долетел до Москвы и сел в Уфе

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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, аэрофлот, пассажирский самолет, эйрбас
Пилоты двух рейсов приняли решение следовать на запасные аэродромы Фото:

Самолеты, следующие 11 марта из Челябинска и Магнитогорска в Москву, были вынуждены уйти на запасной аэродром и приземлиться в Уфе и Самаре из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Рейс PBD414 Челябинск — Москва (Внуково). Эксплуатант ООО „АК Победа“. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Рейс AFL1429 Магнитогорск — Москва (Шереметьево), который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», приземлился в Самаре. Оба самолета не подавали сигналы «Срочность» или «Бедствие». Причиной незапланированной посадки стало ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропортах Москвы из-за масштабной атаки беспилотников на столицу.

Утром 11 марта из Челябинска в Москву были задержаны вылеты двух самолетов и прилет одного. Речь идет о рейсах СУ1533, СУ1421 и СУ1420 компании «Аэрофлот». Рейсы вылетели из Челябинска в столицу с задержкой примерно в два часа.

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Самолеты, следующие 11 марта из Челябинска и Магнитогорска в Москву, были вынуждены уйти на запасной аэродром и приземлиться в Уфе и Самаре из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс PBD414 Челябинск — Москва (Внуково). Эксплуатант ООО „АК Победа“. Принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Рейс AFL1429 Магнитогорск — Москва (Шереметьево), который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», приземлился в Самаре. Оба самолета не подавали сигналы «Срочность» или «Бедствие». Причиной незапланированной посадки стало ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропортах Москвы из-за масштабной атаки беспилотников на столицу. Утром 11 марта из Челябинска в Москву были задержаны вылеты двух самолетов и прилет одного. Речь идет о рейсах СУ1533, СУ1421 и СУ1420 компании «Аэрофлот». Рейсы вылетели из Челябинска в столицу с задержкой примерно в два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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