Пермский край вошел в топ-30 регионов по числу самозапретов на кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За 10 дней 95 429 жителей Прикамья воспользовались этой услугой
За 10 дней 95 429 жителей Прикамья воспользовались этой услугой Фото:

Пермский край оказался на 14 строчке в рейтинге субъектов РФ, жители которых чаще всего устанавливали себе самозапрет на займы. Функция появилась на «Госуслугах» с 1 марта. Она дает возможность обезопасить себя от действий мошенников.

«По состоянию на 10 марта, 95 429 жителей Прикамья воспользовались этой услугой. В топ-5 регионов по востребованности функции вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область», — сообщили URA.RU в пресс-службе Объединенного кредитного Бюро.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 4,76 млн заявок (91%). При этом с 1 по 10 марта более 27 тысяч человек направили заявления на снятие самозапрета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край оказался на 14 строчке в рейтинге субъектов РФ, жители которых чаще всего устанавливали себе самозапрет на займы. Функция появилась на «Госуслугах» с 1 марта. Она дает возможность обезопасить себя от действий мошенников. «По состоянию на 10 марта, 95 429 жителей Прикамья воспользовались этой услугой. В топ-5 регионов по востребованности функции вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область», — сообщили URA.RU в пресс-службе Объединенного кредитного Бюро. Специалисты отмечают, что подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 4,76 млн заявок (91%). При этом с 1 по 10 марта более 27 тысяч человек направили заявления на снятие самозапрета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...