Пермский край вошел в топ-30 регионов по числу самозапретов на кредиты

Пермский край оказался на 14 строчке в рейтинге субъектов РФ, жители которых чаще всего устанавливали себе самозапрет на займы. Функция появилась на «Госуслугах» с 1 марта. Она дает возможность обезопасить себя от действий мошенников.
«По состоянию на 10 марта, 95 429 жителей Прикамья воспользовались этой услугой. В топ-5 регионов по востребованности функции вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область», — сообщили URA.RU в пресс-службе Объединенного кредитного Бюро.
Специалисты отмечают, что подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 4,76 млн заявок (91%). При этом с 1 по 10 марта более 27 тысяч человек направили заявления на снятие самозапрета.
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