Челябинцы массово скупают безвизовые туры в Японию и Южную Корею из Китая

Челябинские туристы нарастили спрос на морские безвизовые круизы в Японию и Южную Корею из Китая. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Отдых по карману» Надежда Цыганкова, в основном пользуются спросом недельные туры.
«Круизы в Японию и Южную Корею стали самыми массовыми по спросу в сезоне 2025 года. Также востребованы маршруты по Персидскому заливу. Путешественникам нравится, что на теплоходах компании Astoria Grande часто можно встретить русскоязычный персонал», — рассказала URA.RU Цыганкова.
Стоимость поездки начинается от 150 тысяч рублей на человека. Сейчас действуют акции раннего бронирования. Причем, уже доступны рейсы на 2026 и 2027 годы с расписанием и стоимостью поездки. Обычно приобретают недельные туры: при более продолжительном отдыхе цена выше. Комфорт соответствует уровню пятизвездочного отеля. Китайские туры начинаются в Шанхае, до которого надо добраться самостоятельно.
«При перелете прямым туром визы в Китай не требуются, как и в другие страны. Если с датами повезет, у туристов есть возможность погулять по Шанхаю. Некоторые туры включают в себя экскурсионную программу, другие продаются без нее», — добавила URA.RU собеседница.
Российские круизы также востребованы. Основной спрос связан с городами «Золотого кольца». По сибирским рекам челябинские туристы путешествуют реже.
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