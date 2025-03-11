11 марта 2025

Челябинцы массово скупают безвизовые туры в Японию и Южную Корею из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали чаще отправляться в круизы в Японию и Корею из Китая
Челябинцы стали чаще отправляться в круизы в Японию и Корею из Китая Фото:

Челябинские туристы нарастили спрос на морские безвизовые круизы в Японию и Южную Корею из Китая. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Отдых по карману» Надежда Цыганкова, в основном пользуются спросом недельные туры.

«Круизы в Японию и Южную Корею стали самыми массовыми по спросу в сезоне 2025 года. Также востребованы маршруты по Персидскому заливу. Путешественникам нравится, что на теплоходах компании Astoria Grande часто можно встретить русскоязычный персонал», — рассказала URA.RU Цыганкова.

Стоимость поездки начинается от 150 тысяч рублей на человека. Сейчас действуют акции раннего бронирования. Причем, уже доступны рейсы на 2026 и 2027 годы с расписанием и стоимостью поездки. Обычно приобретают недельные туры: при более продолжительном отдыхе цена выше. Комфорт соответствует уровню пятизвездочного отеля. Китайские туры начинаются в Шанхае, до которого надо добраться самостоятельно.

«При перелете прямым туром визы в Китай не требуются, как и в другие страны. Если с датами повезет, у туристов есть возможность погулять по Шанхаю. Некоторые туры включают в себя экскурсионную программу, другие продаются без нее», — добавила URA.RU собеседница.

Российские круизы также востребованы. Основной спрос связан с городами «Золотого кольца». По сибирским рекам челябинские туристы путешествуют реже.

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Челябинские туристы нарастили спрос на морские безвизовые круизы в Японию и Южную Корею из Китая. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Отдых по карману» Надежда Цыганкова, в основном пользуются спросом недельные туры. «Круизы в Японию и Южную Корею стали самыми массовыми по спросу в сезоне 2025 года. Также востребованы маршруты по Персидскому заливу. Путешественникам нравится, что на теплоходах компании Astoria Grande часто можно встретить русскоязычный персонал», — рассказала URA.RU Цыганкова. Стоимость поездки начинается от 150 тысяч рублей на человека. Сейчас действуют акции раннего бронирования. Причем, уже доступны рейсы на 2026 и 2027 годы с расписанием и стоимостью поездки. Обычно приобретают недельные туры: при более продолжительном отдыхе цена выше. Комфорт соответствует уровню пятизвездочного отеля. Китайские туры начинаются в Шанхае, до которого надо добраться самостоятельно. «При перелете прямым туром визы в Китай не требуются, как и в другие страны. Если с датами повезет, у туристов есть возможность погулять по Шанхаю. Некоторые туры включают в себя экскурсионную программу, другие продаются без нее», — добавила URA.RU собеседница. Российские круизы также востребованы. Основной спрос связан с городами «Золотого кольца». По сибирским рекам челябинские туристы путешествуют реже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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