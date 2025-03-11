Челябинские приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом

В Челябинской области разыскали и направили на принудительное лечение больного туберкулезом. Мужчина с опасным социальным заболеванием помещен в туберкулезный диспансер на полгода, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
«Благодаря усилиям судебных приставов Увельского района и помощи их коллег из ОСП по Кыштыму и Карабашу человек с опасным социальным заболеванием изолирован и отправлен на принудительное лечение. Он пробудет в туберкулезном диспансере шесть месяцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Решение о принудительной госпитализации больного туберкулезом принял суд по иску прокуратуры. Исполнение решения было возложено на судебных приставов, однако мужчина скрылся. Приставы начали искать его по домашнему адресу и другим возможным местам пребывания, затем объявили в розыск. Больной был найден в Кыштыме и направлен в круглосуточный стационар в Аргаяшский район.
«Должник был отправлен на лечение в специализированном автомобиле. Общение с ним судебные приставы осуществляли с соблюдением всех необходимых мер безопасности и применением средств гигиены», — подытожили в пресс-службе ведомства.
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