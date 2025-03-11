11 марта 2025

Челябинские приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину обнаружили в другом городе и направили на принудительное лечение
Мужчину обнаружили в другом городе и направили на принудительное лечение Фото:

В Челябинской области разыскали и направили на принудительное лечение больного туберкулезом. Мужчина с опасным социальным заболеванием помещен в туберкулезный диспансер на полгода, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«Благодаря усилиям судебных приставов Увельского района и помощи их коллег из ОСП по Кыштыму и Карабашу человек с опасным социальным заболеванием изолирован и отправлен на принудительное лечение. Он пробудет в туберкулезном диспансере шесть месяцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Решение о принудительной госпитализации больного туберкулезом принял суд по иску прокуратуры. Исполнение решения было возложено на судебных приставов, однако мужчина скрылся. Приставы начали искать его по домашнему адресу и другим возможным местам пребывания, затем объявили в розыск. Больной был найден в Кыштыме и направлен в круглосуточный стационар в Аргаяшский район.

«Должник был отправлен на лечение в специализированном автомобиле. Общение с ним судебные приставы осуществляли с соблюдением всех необходимых мер безопасности и применением средств гигиены», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области разыскали и направили на принудительное лечение больного туберкулезом. Мужчина с опасным социальным заболеванием помещен в туберкулезный диспансер на полгода, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Благодаря усилиям судебных приставов Увельского района и помощи их коллег из ОСП по Кыштыму и Карабашу человек с опасным социальным заболеванием изолирован и отправлен на принудительное лечение. Он пробудет в туберкулезном диспансере шесть месяцев», — уточнили в пресс-службе ведомства. Решение о принудительной госпитализации больного туберкулезом принял суд по иску прокуратуры. Исполнение решения было возложено на судебных приставов, однако мужчина скрылся. Приставы начали искать его по домашнему адресу и другим возможным местам пребывания, затем объявили в розыск. Больной был найден в Кыштыме и направлен в круглосуточный стационар в Аргаяшский район. «Должник был отправлен на лечение в специализированном автомобиле. Общение с ним судебные приставы осуществляли с соблюдением всех необходимых мер безопасности и применением средств гигиены», — подытожили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...