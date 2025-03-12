Челябинская блогерша рассказала, как три человека живут на 92 тысячи в месяц

Блогерша из Челябинска timmakott расписала траты семьи из трех человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Две трети бюджета тратятся на кредиты и продукты
Две трети бюджета тратятся на кредиты и продукты Фото:

Блогерша из Челябинска, известная под псевдонимом timmakott, рассказала, как семья из трех человек живет на 92 тысячи рублей в месяц. По ее словам, две трети денег уходят на кредиты и продукты.

«30 тысяч рублей уходят на погашение кредитов, еще 25-30 тысяч уходят на продукты. 12 тысяч рублей — ЖКХ, 20 тысяч на развлекательные подписки, мобильную связь и непредвиденные покупки», — заявила челябинка.

В видеоряде, который размещен в сети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), автор не указал, кто второй и третий человек в семье. Скорее всего, это взрослый человек, к примеру, сестра, мама или супруг, так как в статье расходов нет образовательных учреждений, одежды, кружков, канцтоваров и игрушек, необходимых ребенку, либо это все вошло в категорию непредвиденных покупок.

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Блогерша из Челябинска, известная под псевдонимом timmakott, рассказала, как семья из трех человек живет на 92 тысячи рублей в месяц. По ее словам, две трети денег уходят на кредиты и продукты. «30 тысяч рублей уходят на погашение кредитов, еще 25-30 тысяч уходят на продукты. 12 тысяч рублей — ЖКХ, 20 тысяч на развлекательные подписки, мобильную связь и непредвиденные покупки», — заявила челябинка. В видеоряде, который размещен в сети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), автор не указал, кто второй и третий человек в семье. Скорее всего, это взрослый человек, к примеру, сестра, мама или супруг, так как в статье расходов нет образовательных учреждений, одежды, кружков, канцтоваров и игрушек, необходимых ребенку, либо это все вошло в категорию непредвиденных покупок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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