На защиту челябинских мостов от террористов потратят более 70 млн рублей

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Охранять мосты будут до середины 2026 года
Охранять мосты будут до середины 2026 года Фото:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потратит 70,848 млн рублей на защиту мостов от актов незаконного вмешательства. Объявлено четыре тендера, итоги которых подведут 17 марта.

«Перечень услуг: ежедневное патрулирование осуществляется не менее четырех раз в сутки, с равным количеством осмотров объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) в светлое и темное время суток. Время прибытия на ОТИ в каждые сутки должно быть разным», — указано в техзадании к одному из тендеров.

Результаты осмотра мостов следует подтверждать фотографиями и видеосъемкой. Охранять предстоит мосты через реку Сак-Елга на автодороге Миасса-Кыштым, через Синару на трассе из Огневского в Кызылова, через Малый Сыростан на пути из Миасса в Златоуст и через Солодянку на дороге из Балкан в Фершанпенуаз.

В перечень обязанностей входит досмотр лиц, которые проносят или провозят запрещенные в зоне транспортной безопасности предметы. Также охранникам предстоит передавать нарушителей и террористов полицейским. В смене должно быть по два сотрудника, а в случае экстренных ситуаций численность придется увеличить. Взаимодействовать предстоит не только с полицией, но и со спасателями, представителями ФСБ и других служб. Услуги предстоит оказывать с 27 марта и до конца июля 2026 года.

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потратит 70,848 млн рублей на защиту мостов от актов незаконного вмешательства. Объявлено четыре тендера, итоги которых подведут 17 марта. «Перечень услуг: ежедневное патрулирование осуществляется не менее четырех раз в сутки, с равным количеством осмотров объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) в светлое и темное время суток. Время прибытия на ОТИ в каждые сутки должно быть разным», — указано в техзадании к одному из тендеров. Результаты осмотра мостов следует подтверждать фотографиями и видеосъемкой. Охранять предстоит мосты через реку Сак-Елга на автодороге Миасса-Кыштым, через Синару на трассе из Огневского в Кызылова, через Малый Сыростан на пути из Миасса в Златоуст и через Солодянку на дороге из Балкан в Фершанпенуаз. В перечень обязанностей входит досмотр лиц, которые проносят или провозят запрещенные в зоне транспортной безопасности предметы. Также охранникам предстоит передавать нарушителей и террористов полицейским. В смене должно быть по два сотрудника, а в случае экстренных ситуаций численность придется увеличить. Взаимодействовать предстоит не только с полицией, но и со спасателями, представителями ФСБ и других служб. Услуги предстоит оказывать с 27 марта и до конца июля 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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