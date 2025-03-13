На защиту челябинских мостов от террористов потратят более 70 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потратит 70,848 млн рублей на защиту мостов от актов незаконного вмешательства. Объявлено четыре тендера, итоги которых подведут 17 марта.
«Перечень услуг: ежедневное патрулирование осуществляется не менее четырех раз в сутки, с равным количеством осмотров объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) в светлое и темное время суток. Время прибытия на ОТИ в каждые сутки должно быть разным», — указано в техзадании к одному из тендеров.
Результаты осмотра мостов следует подтверждать фотографиями и видеосъемкой. Охранять предстоит мосты через реку Сак-Елга на автодороге Миасса-Кыштым, через Синару на трассе из Огневского в Кызылова, через Малый Сыростан на пути из Миасса в Златоуст и через Солодянку на дороге из Балкан в Фершанпенуаз.
В перечень обязанностей входит досмотр лиц, которые проносят или провозят запрещенные в зоне транспортной безопасности предметы. Также охранникам предстоит передавать нарушителей и террористов полицейским. В смене должно быть по два сотрудника, а в случае экстренных ситуаций численность придется увеличить. Взаимодействовать предстоит не только с полицией, но и со спасателями, представителями ФСБ и других служб. Услуги предстоит оказывать с 27 марта и до конца июля 2026 года.
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