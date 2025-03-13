Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ в ЛНР. Видео

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Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ
Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которая пыталась пойти в атаку вблизи населенного пункта Надия в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборого ведомства, отпор противнику дали подразделения 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск. «Уничтожены три бронетранспортера М113 производства США и более 20 военных», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны России.

Оставшиеся после разгрома бойцы ВСУ отступили, бросив технику. Удар российских войск попал на видео.

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Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которая пыталась пойти в атаку вблизи населенного пункта Надия в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации оборого ведомства, отпор противнику дали подразделения 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск. «Уничтожены три бронетранспортера М113 производства США и более 20 военных», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны России. Оставшиеся после разгрома бойцы ВСУ отступили, бросив технику. Удар российских войск попал на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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