Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которая пыталась пойти в атаку вблизи населенного пункта Надия в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборого ведомства, отпор противнику дали подразделения 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск. «Уничтожены три бронетранспортера М113 производства США и более 20 военных», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны России.
Оставшиеся после разгрома бойцы ВСУ отступили, бросив технику. Удар российских войск попал на видео.
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