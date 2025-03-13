Путин заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия на Украине

Путин заявил, что может созвониться с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил о возможности организации беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров в таком случае будет направлена на обсуждение идеи перемирия.
О возможной беседе с трампом Путин заявил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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