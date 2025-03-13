Путин заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия на Украине

Путин: могу организовать беседу с Трампом
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Путин заявил, что может созвониться с Трампом
Путин заявил, что может созвониться с Трампом Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о возможности организации беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров в таком случае будет направлена на обсуждение идеи перемирия.

О возможной беседе с трампом Путин заявил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил о возможности организации беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров в таком случае будет направлена на обсуждение идеи перемирия. О возможной беседе с трампом Путин заявил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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