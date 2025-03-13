Россию признали частью мирового спорта сразу в нескольких дисциплинах

World Aquatics признала Чемпионат России для водных видов спорта отбором на ЧМ
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Чемпионат России по водным видам спорта включили в список отборочных мероприятий на чемпионат мира
Чемпионат России по водным видам спорта включили в список отборочных мероприятий на чемпионат мира Фото:

Исполнительный комитет World Aquatics официально присудил Чемпионату России по всем водным видам спорта статус отборочного этапа на чемпионат мира 2025 года. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев и назвал это хорошими новостями. 

«Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому Чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре», — рассказал Дегтярев. Заявление опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось о планах главы Международного олимпийского комитета Моринари Ватанабэ вернуть российских спортсменов на международные соревнования. По его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.

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Исполнительный комитет World Aquatics официально присудил Чемпионату России по всем водным видам спорта статус отборочного этапа на чемпионат мира 2025 года. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев и назвал это хорошими новостями.  «Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому Чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре», — рассказал Дегтярев. Заявление опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее сообщалось о планах главы Международного олимпийского комитета Моринари Ватанабэ вернуть российских спортсменов на международные соревнования. По его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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