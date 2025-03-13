Россию признали частью мирового спорта сразу в нескольких дисциплинах

Исполнительный комитет World Aquatics официально присудил Чемпионату России по всем водным видам спорта статус отборочного этапа на чемпионат мира 2025 года. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев и назвал это хорошими новостями.
«Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому Чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре», — рассказал Дегтярев. Заявление опубликовано в его официальном telegram-канале.
Ранее сообщалось о планах главы Международного олимпийского комитета Моринари Ватанабэ вернуть российских спортсменов на международные соревнования. По его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.
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