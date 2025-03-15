15 марта 2025
14 марта 2025

В ХМАО издали сборник рассказов и стихотворений бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Три сборника представили в рамках программы «Герои Югры» (Архивное фото)
Три сборника представили в рамках программы «Герои Югры» (Архивное фото) Фото:

В ХМАО во время «Кубка Защитников Отечества» выпустили три сборника стихотворений и рассказов с историями бойцов СВО. Их презентовали в рамках образовательной программы «Герои Югры», сообщили в правительстве ХМАО. 

«Презентация произведений проходила в рамках образовательной программы „Герои Югры“ и параллельно с проведением в регионе Кубка Защитников Отечества. В сборники вошли рассказы и стихотворения бойцов, которые повествуют о ценностях, подвигах, жизни на передовой и личных историях с фронта», — рассказали в telegram-канале.

Каждый из трех сборников выпустили тиражом в 3 000 экземпляров. Таким образом Фонд «Защитники отечества» стремится сохранить память о героях и событиях настоящего.

Ранее URA.RU сообщало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.

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В ХМАО во время «Кубка Защитников Отечества» выпустили три сборника стихотворений и рассказов с историями бойцов СВО. Их презентовали в рамках образовательной программы «Герои Югры», сообщили в правительстве ХМАО.  «Презентация произведений проходила в рамках образовательной программы „Герои Югры“ и параллельно с проведением в регионе Кубка Защитников Отечества. В сборники вошли рассказы и стихотворения бойцов, которые повествуют о ценностях, подвигах, жизни на передовой и личных историях с фронта», — рассказали в telegram-канале. Каждый из трех сборников выпустили тиражом в 3 000 экземпляров. Таким образом Фонд «Защитники отечества» стремится сохранить память о героях и событиях настоящего. Ранее URA.RU сообщало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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