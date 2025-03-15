В ХМАО издали сборник рассказов и стихотворений бойцов СВО

В ХМАО во время «Кубка Защитников Отечества» выпустили три сборника стихотворений и рассказов с историями бойцов СВО. Их презентовали в рамках образовательной программы «Герои Югры», сообщили в правительстве ХМАО.
«Презентация произведений проходила в рамках образовательной программы „Герои Югры“ и параллельно с проведением в регионе Кубка Защитников Отечества. В сборники вошли рассказы и стихотворения бойцов, которые повествуют о ценностях, подвигах, жизни на передовой и личных историях с фронта», — рассказали в telegram-канале.
Каждый из трех сборников выпустили тиражом в 3 000 экземпляров. Таким образом Фонд «Защитники отечества» стремится сохранить память о героях и событиях настоящего.
Ранее URA.RU сообщало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.
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