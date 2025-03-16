16 марта 2025

Челябинские чекисты вспомнили боевой путь освободителя Европы от фашистов

© Служба новостей «URA.RU»
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После войны Анатолий Дорогов служил в КГБ СССР
После войны Анатолий Дорогов служил в КГБ СССР Фото:

В челябинском управлении ФСБ в честь начала Венской освободительной операции вспомнили участника тех событий, ветерана службы Анатолия Дорогова. Согласно данным пресс-службы управления, мужчина был в числе освободителей Европы.

«В 1943-м году Дорогов был направлен в 5-ю Гвардейскую Звенигородскую орденов Суворова и Красного Знамени воздушно-десантную дивизию, в составе которой дошел до Победного 45-го. Освобождал Калининскую область, Украину, Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманьско-Христиановской, Ясско-Кишиневской группировках, взятии Будапешта и освобождении Вены, форсировал Ловать, Днепр, Южный Буг, Днестр, Реут, Прут, Серет, Дунай. В непрерывных оборонительных и наступательных боях находился 479 дней. Был дважды ранен, но каждый раз возвращался в свою 5-ю Гвардейскую», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ходе Великой Отечественной войны Дорогов был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Получил семь благодарностей от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. После войны был зачислен на службу в органы госбезопасности.

«После окончания Новосибирской школы ГУКР НКО „СМЕРШ“ Западно-Сибирского военного округа в 1946 году прибыл в Челябинское управление. Отсюда полковник Дорогов вышел в отставку в 1985 году», — отметили в пресс-службе регионального управления.

Всего Дорогов отдал служению Родине 44 года. За годы работы в КГБ СССР удостоился знака «Почетный сотрудник госбезопасности» и 12 государственных наград.

Анатолий Дорогов участвовал в Венской освободительной операции
Анатолий Дорогов участвовал в Венской освободительной операции
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В челябинском управлении ФСБ в честь начала Венской освободительной операции вспомнили участника тех событий, ветерана службы Анатолия Дорогова. Согласно данным пресс-службы управления, мужчина был в числе освободителей Европы. «В 1943-м году Дорогов был направлен в 5-ю Гвардейскую Звенигородскую орденов Суворова и Красного Знамени воздушно-десантную дивизию, в составе которой дошел до Победного 45-го. Освобождал Калининскую область, Украину, Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманьско-Христиановской, Ясско-Кишиневской группировках, взятии Будапешта и освобождении Вены, форсировал Ловать, Днепр, Южный Буг, Днестр, Реут, Прут, Серет, Дунай. В непрерывных оборонительных и наступательных боях находился 479 дней. Был дважды ранен, но каждый раз возвращался в свою 5-ю Гвардейскую», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ходе Великой Отечественной войны Дорогов был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Получил семь благодарностей от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. После войны был зачислен на службу в органы госбезопасности. «После окончания Новосибирской школы ГУКР НКО „СМЕРШ“ Западно-Сибирского военного округа в 1946 году прибыл в Челябинское управление. Отсюда полковник Дорогов вышел в отставку в 1985 году», — отметили в пресс-службе регионального управления. Всего Дорогов отдал служению Родине 44 года. За годы работы в КГБ СССР удостоился знака «Почетный сотрудник госбезопасности» и 12 государственных наград.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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