Из-за сильного ливня в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный дождь прогнозируется на 18 марта
Сильный дождь прогнозируется на 18 марта Фото:

В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируется сильный дождь и снег. Экстренное предупреждение из-за непогоды объявила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС-112). Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 со ссылкой на данные синоптиков Гидрометеоцентра Челябинской области. Информация размещена в telegram-канале диспетчерской службы.

В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше начался паводок. Подтопления дорог и домов фиксируются в Сосновском, Нагайбакском, Миасском, Агаповском, Саткинском районах. Надвигающийся ливень может серьезно ухудшить ситуацию. Вся актуальная информация о паводке-2025 в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

На Челябинскую область надвигаются ливни
На Челябинскую область надвигаются ливни
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В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируется сильный дождь и снег. Экстренное предупреждение из-за непогоды объявила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС-112). Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 со ссылкой на данные синоптиков Гидрометеоцентра Челябинской области. Информация размещена в telegram-канале диспетчерской службы. В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше начался паводок. Подтопления дорог и домов фиксируются в Сосновском, Нагайбакском, Миасском, Агаповском, Саткинском районах. Надвигающийся ливень может серьезно ухудшить ситуацию. Вся актуальная информация о паводке-2025 в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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