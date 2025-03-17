В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируется сильный дождь и снег. Экстренное предупреждение из-за непогоды объявила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС-112). Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 со ссылкой на данные синоптиков Гидрометеоцентра Челябинской области. Информация размещена в telegram-канале диспетчерской службы.
В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше начался паводок. Подтопления дорог и домов фиксируются в Сосновском, Нагайбакском, Миасском, Агаповском, Саткинском районах. Надвигающийся ливень может серьезно ухудшить ситуацию. Вся актуальная информация о паводке-2025 в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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