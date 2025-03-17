Провисшим потолком в театре драмы в Челябинске заинтересовалась прокуратура. Фото

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На место выехала прокурор Советского района Челябинска
На место выехала прокурор Советского района Челябинска Фото:

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с провисшим потолком в фойе в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в академическом театре драмы. Прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко выехала на место с целью установления обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за проведение ремонта в театре.

Гости театра ранее сообщили о провисании потолка в фойе. В учреждении культуры временно был приостановлен показ спектаклей.

Прокурор оценила безопасность нахождения гостей в театре
Прокурор оценила безопасность нахождения гостей в театре
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Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с провисшим потолком в фойе в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в академическом театре драмы. Прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко выехала на место с целью установления обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за проведение ремонта в театре. Гости театра ранее сообщили о провисании потолка в фойе. В учреждении культуры временно был приостановлен показ спектаклей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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