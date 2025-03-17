Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с провисшим потолком в фойе в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в академическом театре драмы. Прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко выехала на место с целью установления обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за проведение ремонта в театре.
Гости театра ранее сообщили о провисании потолка в фойе. В учреждении культуры временно был приостановлен показ спектаклей.
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