В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко убивали мирных жилелей при отспулении. Об этом свидетельствуют массовые захоронения, которые были обнаружены в регионе, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что среди захоронений было также обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.
Ганчев также уверен, что в процессе зачистки территорий будут найдены и другие захоронения, поскольку находясь «в агонии проигрышей на линии фронта», ВСУ устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения. В частности, они обстреливают гражданских, оставшихся в своих домах, называя их пренебрежительно «русней». ВГА Харьковской области поставил перед собой задачу задокументировать все факты преступлений для передачи материалов российским следователям, чтобы обеспечить правовую оценку действий ВСУ.
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