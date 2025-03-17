17 марта 2025

Инвалид из ХМАО добилась установки парковочных знаков спустя полгода борьбы с мэрией

Жительница Мегиона полгода боролась за парковки для инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Мегиона полгода боролась за парковки для инвалидов
Жительница Мегиона полгода боролась за парковки для инвалидов Фото:

Жительница Мегиона с инвалидностью более полугода пыталась добиться установки парковочных знаков для людей с ограниченными возможностями, но столкнулась с бюрократическими барьерами. По ее словам, чиновники игнорировали запросы, а сотрудник администрации Сергей Хаустов «посылал ждать до лета». Ситуацию удалось сдвинуть только после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой.

«Чтобы поставить знак, нужно пройти 7 кругов ада. Меня пинали от ГИБДД до директора „Капстроя“», — рассказала женщина URA.RU. Она отметила, что глава города изначально назначил прием в неудобное рабочее время, а перенос встречи пришлось устраивать через губернаторский портал.

Она также добавила, что после жалобы омбудсмену мэр города Алексей Петриченко провел встречу и поручил установить знаки в течение 10 дней. Также чиновники проверят парковку у поликлиники, где инвалиды вынуждены идти через снег 50 метров до входа. В разговоре с URA.RU Петриченко подтвердил, что провел встречу с женщиной. «Решение о том, что знаки будут установлены уже принято. Сейчас решаем вопрос по количеству», — заверил глава города.

Ранее URA.RU писало, что в Мегионе родственникам умершей пришлось самим копать могилу из-за бездействия ритуальных служб. Тогда мэр лично извинился и пообещал построить новое кладбище.

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Жительница Мегиона с инвалидностью более полугода пыталась добиться установки парковочных знаков для людей с ограниченными возможностями, но столкнулась с бюрократическими барьерами. По ее словам, чиновники игнорировали запросы, а сотрудник администрации Сергей Хаустов «посылал ждать до лета». Ситуацию удалось сдвинуть только после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой. «Чтобы поставить знак, нужно пройти 7 кругов ада. Меня пинали от ГИБДД до директора „Капстроя“», — рассказала женщина URA.RU. Она отметила, что глава города изначально назначил прием в неудобное рабочее время, а перенос встречи пришлось устраивать через губернаторский портал. Она также добавила, что после жалобы омбудсмену мэр города Алексей Петриченко провел встречу и поручил установить знаки в течение 10 дней. Также чиновники проверят парковку у поликлиники, где инвалиды вынуждены идти через снег 50 метров до входа. В разговоре с URA.RU Петриченко подтвердил, что провел встречу с женщиной. «Решение о том, что знаки будут установлены уже принято. Сейчас решаем вопрос по количеству», — заверил глава города. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе родственникам умершей пришлось самим копать могилу из-за бездействия ритуальных служб. Тогда мэр лично извинился и пообещал построить новое кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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