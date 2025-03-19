19 марта 2025

Судебные приставы закрыли опасный шоу-ресторан в Березниках

В Березниках закрыли шоу-ресторан с трещинами на стенах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При визуальном осмотре специалисты зафиксировали там серьезные дефекты
При визуальном осмотре специалисты зафиксировали там серьезные дефекты Фото:

В Березниках закрыли шоу-ресторан с трещинами на стенах

В Березниках Пермского края приставы на время закрыли шоу-ресторан, который работал в помещении бывшего картофелехранилища. Условия для посетителей там признаны небезопасными.

«При визуальном осмотре специалисты зафиксировали серьезные дефекты. Например, неудовлетворительное состояние стен, трещины в кирпичной кладке и повреждение несущих элементов. Кроме того, здание не соответствовало противопожарным нормам. Его нельзя было использовать под общепит», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.

Контролирующие органы вышли с иском в суд. Тот постановил немедленно закрыть клуб. Однако владелица ресторана требование проигнорировала и продолжила работать. За это с предпринимательницы взыскали исполнительский сбор. Его размер составил всего пять тысяч рублей. Однако это вынудило ее все-таки закрыться.

По данным 2ГИС, в Березниках существует только одно заведение, попадающие под критерии шоу-ресторана. Это Music room на улице Сухановской, 33.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках закрыли шоу-ресторан с трещинами на стенах В Березниках Пермского края приставы на время закрыли шоу-ресторан, который работал в помещении бывшего картофелехранилища. Условия для посетителей там признаны небезопасными. «При визуальном осмотре специалисты зафиксировали серьезные дефекты. Например, неудовлетворительное состояние стен, трещины в кирпичной кладке и повреждение несущих элементов. Кроме того, здание не соответствовало противопожарным нормам. Его нельзя было использовать под общепит», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. Контролирующие органы вышли с иском в суд. Тот постановил немедленно закрыть клуб. Однако владелица ресторана требование проигнорировала и продолжила работать. За это с предпринимательницы взыскали исполнительский сбор. Его размер составил всего пять тысяч рублей. Однако это вынудило ее все-таки закрыться. По данным 2ГИС, в Березниках существует только одно заведение, попадающие под критерии шоу-ресторана. Это Music room на улице Сухановской, 33.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...