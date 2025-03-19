Судебные приставы закрыли опасный шоу-ресторан в Березниках

В Березниках закрыли шоу-ресторан с трещинами на стенах
В Березниках Пермского края приставы на время закрыли шоу-ресторан, который работал в помещении бывшего картофелехранилища. Условия для посетителей там признаны небезопасными.
«При визуальном осмотре специалисты зафиксировали серьезные дефекты. Например, неудовлетворительное состояние стен, трещины в кирпичной кладке и повреждение несущих элементов. Кроме того, здание не соответствовало противопожарным нормам. Его нельзя было использовать под общепит», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Контролирующие органы вышли с иском в суд. Тот постановил немедленно закрыть клуб. Однако владелица ресторана требование проигнорировала и продолжила работать. За это с предпринимательницы взыскали исполнительский сбор. Его размер составил всего пять тысяч рублей. Однако это вынудило ее все-таки закрыться.
По данным 2ГИС, в Березниках существует только одно заведение, попадающие под критерии шоу-ресторана. Это Music room на улице Сухановской, 33.
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