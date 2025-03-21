Чем кормят свердловских чиновников в столовых на работе: меню, цены

Обед в столовой правительства Свердловской области обойдется в 200 рублей

22 марта 2025 в 18:20 Размер текста - 17 +

В послеобеденные часы в буфете заксобрания немноголюдно Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость блюд в казенных столовых и буфетах при свердловских домах власти начинается от 15 рублей. За такую цену, например, можно купить щи с картофелем и помидорами в столовой регионального правительства. Чем еще кормят министров и замов губернатора, сотрудников уральского полпредства, чиновников администрации Екатеринбурга, депутатов заксобрания, и во сколько им обходятся такие обеды — в обзоре URA.RU. Столовая уральского полпредства открывает двери для сотрудников с 9:00 утра. До 11:00 часов действуют завтраки, с 12:00 до 15:00 — обед. Заходят сюда не только рядовые специалисты, но и статусные госслужащие — даже полпред Артем Жога. Что поначалу шокировало местных, учитывая, что его предшественники ели вне стен резиденции. Блюда в полпредской столовой подаются в красивой таре Фото: URA.RU Меню разнообразное: холодные блюда, супы, вторые блюда, гарниры, сладкое, горячие и холодные напитки, мучные и кондитерские изделия; обновляется каждый день. Есть и постное. Так, салат по-средиземноморски обойдется в 54 рубля, борщ — 75 рублей, а если со сметаной — 78. Самая дорогая позиция — антрекот из говядины с луком фри — 264 рубля. Морс из красной смородины стоит 30 рублей, стакан кефира или йогурта — 24 рубля. За 25 рублей можно купить пирожок с зеленым луком или шоколадный кекс с вишней, за 35 — беляш с картофелем и жареным луком. Итого — даже очень сытный обед вероятнее всего обойдется дешевле 500 рублей. В столовую правительства Свердловской ходят обедать не только сами обитатели 24-этажного здания, но и соседи — депутаты заксобрания. Оба здания связывает переход. Здесь многолюднее и, возможно, поэтому ассортимент блюд шире: шесть разных закусок и салатов, три вида супов, семь видов горячих блюд, три разных гарнира, из напитков — не только кофе, чай и компот, но и горячий шоколад, лимонный напиток. Большое разнообразие мучных блюд — улитки с творогом, кулебяки с капустой, булочки с разными начинками, шанежки с картофелем и другое. Меню также каждый день обновляется, постные блюда обозначены отдельно. Так, салат «Морковь по-уральски» (морковь, майонез, чеснок) обойдется в 16 рублей, щи с картофелем и помидорами — 15, бифштекс-гриль из мяса индейки — 147 рублей, картофельное пюре к нему — 31 рубль, компот из клубники — 17. Итого — 226 рублей. Из статусных госслужащих в столовой во время обеда на неделе корреспондент заметил только министра инвестиций Вадима Третьякова. За едой в правительственной столовой в обед выстраиваются длинные очереди Фото: URA.RU У депутатов заксо своей столовой нет, но есть буфет. Там особой популярностью пользуются десерты — кусочек торта «Яркое настроение» можно купить за 131 рубль, «Медового» с фруктами — за 66 рублей, «Два шоколада» — за 173 рубля. Пирожное «Буше» стоит 91 рубль, пирожное «Фисташковое» — 57 рублей. Многие покупают сразу по несколько штук — себе и коллегам для чаепитий в кабинетах. Из сытного есть салат «Оливье» за 50 рублей, картофельный рулет с мясом за 74, шашлык из куриного бедра за 137 рублей, бутерброды. С «карбонатом» и огурцом — 66 рублей, с мраморным сыром — 71 рубль. В разное время корреспондент агентства замечал в буфете лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева с соратником Олегом Гордеевым, депутатов старой гвардии. Собственные столовая и буфет есть и в мэрии Екатеринбурга. Уже с 8:30 здесь готовят завтраки. Омлет стоит 67 рублей, блинчики — 30, молочная каша со сливочным маслом — 44. Самая дорогая позиция в меню завтраков — бутерброд со слабосоленой семгой и сливочным маслом (107 рублей). В обед предлагают шесть видов салата, в том числе из свеклы, с капустой и кукурузой, винегрет, «Дары Урала» (в составе куриное филе, маринованные огурцы, картофель, яйца, грибы и майонез). Стоимость — от 30 до 99 рублей. Из супов есть борщ с курицей (65 рублей), суп-пюре из кабачков (45 рублей). На второе можно заказать горбушу по-волгоградски (130 рублей), куриное филе с сыром (103), отбивную из свинины с грибами (111), пельмени (151), также есть котлеты, фрикадельки, плов, гуляш, шницели. Из гарниров — макароны, греча, картофельное пюре, морковь по-корейски, стоимость позиций начинается от 20 рублей. Есть также выпечка: кусок манника обойдется в 30 рублей, слоеный язычок в 24. Особенность меню в мэрии — наличие фамилий поваров, которые готовят. Буфет администрации работает дольше, чем столовая. В ассортименте — блюда, которые остались из основного меню, но уже в контейнерах. Есть выпечка и сладости. Беляш с мясом, например, стоит 55 рублей, слоеный пирожок с творогом — 60. За 40 рублей можно купить пирожное очарование, за 55 рублей — заварную трубочку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость блюд в казенных столовых и буфетах при свердловских домах власти начинается от 15 рублей. За такую цену, например, можно купить щи с картофелем и помидорами в столовой регионального правительства. Чем еще кормят министров и замов губернатора, сотрудников уральского полпредства, чиновников администрации Екатеринбурга, депутатов заксобрания, и во сколько им обходятся такие обеды — в обзоре URA.RU. Столовая уральского полпредства открывает двери для сотрудников с 9:00 утра. До 11:00 часов действуют завтраки, с 12:00 до 15:00 — обед. Заходят сюда не только рядовые специалисты, но и статусные госслужащие — даже полпред Артем Жога. Что поначалу шокировало местных, учитывая, что его предшественники ели вне стен резиденции. Меню разнообразное: холодные блюда, супы, вторые блюда, гарниры, сладкое, горячие и холодные напитки, мучные и кондитерские изделия; обновляется каждый день. Есть и постное. Так, салат по-средиземноморски обойдется в 54 рубля, борщ — 75 рублей, а если со сметаной — 78. Самая дорогая позиция — антрекот из говядины с луком фри — 264 рубля. Морс из красной смородины стоит 30 рублей, стакан кефира или йогурта — 24 рубля. За 25 рублей можно купить пирожок с зеленым луком или шоколадный кекс с вишней, за 35 — беляш с картофелем и жареным луком. Итого — даже очень сытный обед вероятнее всего обойдется дешевле 500 рублей. В столовую правительства Свердловской ходят обедать не только сами обитатели 24-этажного здания, но и соседи — депутаты заксобрания. Оба здания связывает переход. Здесь многолюднее и, возможно, поэтому ассортимент блюд шире: шесть разных закусок и салатов, три вида супов, семь видов горячих блюд, три разных гарнира, из напитков — не только кофе, чай и компот, но и горячий шоколад, лимонный напиток. Большое разнообразие мучных блюд — улитки с творогом, кулебяки с капустой, булочки с разными начинками, шанежки с картофелем и другое. Меню также каждый день обновляется, постные блюда обозначены отдельно. Так, салат «Морковь по-уральски» (морковь, майонез, чеснок) обойдется в 16 рублей, щи с картофелем и помидорами — 15, бифштекс-гриль из мяса индейки — 147 рублей, картофельное пюре к нему — 31 рубль, компот из клубники — 17. Итого — 226 рублей. Из статусных госслужащих в столовой во время обеда на неделе корреспондент заметил только министра инвестиций Вадима Третьякова. У депутатов заксо своей столовой нет, но есть буфет. Там особой популярностью пользуются десерты — кусочек торта «Яркое настроение» можно купить за 131 рубль, «Медового» с фруктами — за 66 рублей, «Два шоколада» — за 173 рубля. Пирожное «Буше» стоит 91 рубль, пирожное «Фисташковое» — 57 рублей. Многие покупают сразу по несколько штук — себе и коллегам для чаепитий в кабинетах. Из сытного есть салат «Оливье» за 50 рублей, картофельный рулет с мясом за 74, шашлык из куриного бедра за 137 рублей, бутерброды. С «карбонатом» и огурцом — 66 рублей, с мраморным сыром — 71 рубль. В разное время корреспондент агентства замечал в буфете лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева с соратником Олегом Гордеевым, депутатов старой гвардии. Собственные столовая и буфет есть и в мэрии Екатеринбурга. Уже с 8:30 здесь готовят завтраки. Омлет стоит 67 рублей, блинчики — 30, молочная каша со сливочным маслом — 44. Самая дорогая позиция в меню завтраков — бутерброд со слабосоленой семгой и сливочным маслом (107 рублей). В обед предлагают шесть видов салата, в том числе из свеклы, с капустой и кукурузой, винегрет, «Дары Урала» (в составе куриное филе, маринованные огурцы, картофель, яйца, грибы и майонез). Стоимость — от 30 до 99 рублей. Из супов есть борщ с курицей (65 рублей), суп-пюре из кабачков (45 рублей). На второе можно заказать горбушу по-волгоградски (130 рублей), куриное филе с сыром (103), отбивную из свинины с грибами (111), пельмени (151), также есть котлеты, фрикадельки, плов, гуляш, шницели. Из гарниров — макароны, греча, картофельное пюре, морковь по-корейски, стоимость позиций начинается от 20 рублей. Есть также выпечка: кусок манника обойдется в 30 рублей, слоеный язычок в 24. Особенность меню в мэрии — наличие фамилий поваров, которые готовят. Буфет администрации работает дольше, чем столовая. В ассортименте — блюда, которые остались из основного меню, но уже в контейнерах. Есть выпечка и сладости. Беляш с мясом, например, стоит 55 рублей, слоеный пирожок с творогом — 60. За 40 рублей можно купить пирожное очарование, за 55 рублей — заварную трубочку.