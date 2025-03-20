Жителям подтопленных территорий Белозерского округа Курганской области стоит запастись резиновыми сапогами и подождать, пока вода уйдет естественным образом. Такое заявление сделала глава Белозерского муниципального округа Наталья Богданова.
«Например, жители жалуются, что школьникам не пройти по улице 60 лет Советской власти. Согласны! Не пройти… если идти в белых кроссовках. Весна — это время резиновой обуви! Она активно продается и стоит гораздо дешевле кроссовок. Снег сойдет, земля оттает, и вода уйдет. Просто надо немного потерпеть», — приводит ее слова telegram-канал ИС «Белозерское».
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Скаты Белозерского округа Курганской области ведутся аварийно-восстановительные работы на участке дороги по улице Центральной из-за прорыва водопропускной трубы, зафиксированного 20 марта. Водоснабжение села не нарушено, подтопления дороги удалось избежать. На время работ проезд перекрыт, введен режим повышенной готовности.
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