Группа ММК увеличила выпуск премиального проката с покрытиями

В 2024 году Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) на четверть увеличила объем реализации премиальной металлопродукции с покрытиями. Об этом директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Владимир Банщиков сообщил в Москве в ходе 20-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».
«Несмотря на общее снижение в стране спроса на металлопродукцию, объем реализации проката с покрытиями в минувшем году увеличился на 3% — до 6 млн тонн. Группа ММК остается лидером в поставках оцинкованного и окрашенного проката на российский рынок — в 2024 году их объем составил 1,6 млн тонн, в том числе 1,2 млн тонн оцинкованного проката и 0,4 млн тонн проката с полимерным покрытием», — сообщил Банщиков.
При этом компания фокусируется на премиальной продукции в этом сегменте. В прошлом году было реализовано 357 тысяч тонн такой продукции (287 тысяч тонн годом ранее). Это составило 19 % от общего объема продаж металла с покрытием.
К числу премиальной продукции относятся горячеоцинкованный прокат для автомобильной промышленности и «крепких» строительных марок стали, прокат со «сморщенной» фактурой поверхности, декоративный прокат SteelArt. Среди других премиум-направлений окрашенного проката Банщиков назвал прокат с текстурированным полиэфирным покрытием повышенной пластичности, прокат с антибактериальным покрытием, а также с антивандальным покрытием «Антиграффити».
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