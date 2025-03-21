Мужчина спас двоих детей на пожаре в Пермском крае

В селе Юрла (Пермский край) произошел пожар, в результате которого загорелись частный дом и баня. По данным ведомства, хозяин дома смог самостоятельно эвакуировать двоих детей до прибытия спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.
«Сообщение о пожаре по адресу с. Юрла ул. Свердлова поступило в 09:11 по местному времени. По прибытии подразделений происходило горение жилого дома и бани. До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин дома вывел и двух детей. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и девять человек личного состава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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