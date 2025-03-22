Жителей Сургута перестанут штрафовать за парковку на пустырях

В 2024 году в Сургуте были приняты правила о штрафах за парковку в «иных местах занятых травинистыми растениями». Такая формулировка подходит не только к местам с признаками благоустройства, но и к пустырям, на которых парковаться вполне законно. Для того, чтобы исправить эту несправедливость, депутат Алексей Кучин подготовил поправку. В мэрии города ее уже согласовали.
«Размытая формулировка позволяла штрафовать не только злостных хулиганов уничтожающих газоны в нашем городе, но и вполне законопослушных сургутян, в том случае если рядом с машиной можно было „визуализировать траву“… Штрафовать имеет смысл в том случае, когда земельный участок имеет признаки благоустройства: высаженные растения, бордюры, МАФы и так далее… Администрация города согласилась с необходимостью внесения такой поправки», — написал Кучин на своей странице VK.
Сейчас поправка должна только пройти публичные слушания. Если ее одобрят и горожане — она войдет в законную силу уже летом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!