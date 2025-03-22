22 марта 2025
21 марта 2025

Жителей Сургута перестанут штрафовать за парковку на пустырях

© Служба новостей «URA.RU»
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Поправке осталось только пройти публичные слушания
Поправке осталось только пройти публичные слушания Фото:

В 2024 году в Сургуте были приняты правила о штрафах за парковку в «иных местах занятых травинистыми растениями». Такая формулировка подходит не только к местам с признаками благоустройства, но и к пустырям, на которых парковаться вполне законно. Для того, чтобы исправить эту несправедливость, депутат Алексей Кучин подготовил поправку. В мэрии города ее уже согласовали.

«Размытая формулировка позволяла штрафовать не только злостных хулиганов уничтожающих газоны в нашем городе, но и вполне законопослушных сургутян, в том случае если рядом с машиной можно было „визуализировать траву“… Штрафовать имеет смысл в том случае, когда земельный участок имеет признаки благоустройства: высаженные растения, бордюры, МАФы и так далее… Администрация города согласилась с необходимостью внесения такой поправки», — написал Кучин на своей странице VK.

Сейчас поправка должна только пройти публичные слушания. Если ее одобрят и горожане — она войдет в законную силу уже летом.

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В 2024 году в Сургуте были приняты правила о штрафах за парковку в «иных местах занятых травинистыми растениями». Такая формулировка подходит не только к местам с признаками благоустройства, но и к пустырям, на которых парковаться вполне законно. Для того, чтобы исправить эту несправедливость, депутат Алексей Кучин подготовил поправку. В мэрии города ее уже согласовали. «Размытая формулировка позволяла штрафовать не только злостных хулиганов уничтожающих газоны в нашем городе, но и вполне законопослушных сургутян, в том случае если рядом с машиной можно было „визуализировать траву“… Штрафовать имеет смысл в том случае, когда земельный участок имеет признаки благоустройства: высаженные растения, бордюры, МАФы и так далее… Администрация города согласилась с необходимостью внесения такой поправки», — написал Кучин на своей странице VK. Сейчас поправка должна только пройти публичные слушания. Если ее одобрят и горожане — она войдет в законную силу уже летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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