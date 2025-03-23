На Кубани превышены нормы концентрации бензола после пожара на нефтебазе

В Кропоткине Краснодарского края зарегистрировано превышение уровня бензола в атмосфере. Это произошло после возгорания на нефтебазе, расположенной в Кавказском районе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
«В Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол», — пишет региональное управление в своем telegram-канале. Там добавили, что в остальных точках сбора превышения установленных норм не зафиксированы.
В рамках проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха было отобрано пять проб в различных местах. В связи с произошедшим пожаром Роспотребнадзор рекомендует жителям близлежащих районов придерживаться следующих мер предосторожности: ограничить время пребывания на открытом воздухе, не открывать окна в домах, регулярно проводить влажную уборку, использовать очки вместо контактных линз и употреблять больше жидкости.
Ранее в Краснодарском крае произошел взрыв на одном из объектов, вызванный разгерметизацией горящего резервуара. Пожар, разгоревшийся на нефтебазе в Кавказском районе после падения обломков украинских дронов, локализован к вечеру 21 марта на площади 2,05 тысячи квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».
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