На Кубани превышены нормы концентрации бензола после пожара на нефтебазе

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Роспотребнадзор рекомендует жителям Краснодарского края, проживающим недалеко от места пожара, не открывать окна
Роспотребнадзор рекомендует жителям Краснодарского края, проживающим недалеко от места пожара, не открывать окна Фото:

В Кропоткине Краснодарского края зарегистрировано превышение уровня бензола в атмосфере. Это произошло после возгорания на нефтебазе, расположенной в Кавказском районе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. 

«В Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол», — пишет региональное управление в своем telegram-канале. Там добавили, что в остальных точках сбора превышения установленных норм не зафиксированы. 

В рамках проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха было отобрано пять проб в различных местах. В связи с произошедшим пожаром Роспотребнадзор рекомендует жителям близлежащих районов придерживаться следующих мер предосторожности: ограничить время пребывания на открытом воздухе, не открывать окна в домах, регулярно проводить влажную уборку, использовать очки вместо контактных линз и употреблять больше жидкости.

Ранее в Краснодарском крае произошел взрыв на одном из объектов, вызванный разгерметизацией горящего резервуара. Пожар, разгоревшийся на нефтебазе в Кавказском районе после падения обломков украинских дронов, локализован к вечеру 21 марта на площади 2,05 тысячи квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».

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В Кропоткине Краснодарского края зарегистрировано превышение уровня бензола в атмосфере. Это произошло после возгорания на нефтебазе, расположенной в Кавказском районе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.  «В Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол», — пишет региональное управление в своем telegram-канале. Там добавили, что в остальных точках сбора превышения установленных норм не зафиксированы.  В рамках проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха было отобрано пять проб в различных местах. В связи с произошедшим пожаром Роспотребнадзор рекомендует жителям близлежащих районов придерживаться следующих мер предосторожности: ограничить время пребывания на открытом воздухе, не открывать окна в домах, регулярно проводить влажную уборку, использовать очки вместо контактных линз и употреблять больше жидкости. Ранее в Краснодарском крае произошел взрыв на одном из объектов, вызванный разгерметизацией горящего резервуара. Пожар, разгоревшийся на нефтебазе в Кавказском районе после падения обломков украинских дронов, локализован к вечеру 21 марта на площади 2,05 тысячи квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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