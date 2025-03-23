Конфликт на Украине мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны, но сейчас ситуация находится под частичным контролем. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем», — заявил Трамп в интервью порталу OutKick. Так он прокомментировал вопрос, касающийся конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поставили точку в вопросе 30-дневного перемирия. Оба лидера подчеркнули в телефонном разговоре 18 марта, что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил провокацию, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, чтобы подорвать мирные инициативы президента США.
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