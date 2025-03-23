Трамп рассказал, к каким последствиям мог привести конфликт на Украине

Трамп: конфликт на Украине мог привести к Третьей мировой войне
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Трамп заявил, что ситуация с Третьей мировой сейчас под контролем
Трамп заявил, что ситуация с Третьей мировой сейчас под контролем Фото:

Конфликт на Украине мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны, но сейчас ситуация находится под частичным контролем. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем», — заявил Трамп в интервью порталу OutKick. Так он прокомментировал вопрос, касающийся конфликта на Украине. 

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поставили точку в вопросе 30-дневного перемирия. Оба лидера подчеркнули в телефонном разговоре 18 марта, что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил провокацию, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, чтобы подорвать мирные инициативы президента США.

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Конфликт на Украине мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны, но сейчас ситуация находится под частичным контролем. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем», — заявил Трамп в интервью порталу OutKick. Так он прокомментировал вопрос, касающийся конфликта на Украине.  Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поставили точку в вопросе 30-дневного перемирия. Оба лидера подчеркнули в телефонном разговоре 18 марта, что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил провокацию, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, чтобы подорвать мирные инициативы президента США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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