24 марта 2025

В Перми утвердили главу Орджоникидзевского района

Главой Орджоникидзевского района Перми стала Светлана Ломаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Орджоникидзевский район Перми возглавила Светлана Ломаева
Орджоникидзевский район Перми возглавила Светлана Ломаева Фото:

Глава Орджоникидзевского района Светлана Ломаева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Ее кандидатуру сегодня на заседании Пермской гордумы представил глава города Эдуард Соснин.

«Светлана Ломаева утверждена в должности главы Орджоникидзевского района. Она имеет большой опыт на руководящих должностях, работала в разных направлениях, понимает специфику района. Многие из вас со Светланой Викторовной [Ломаевой] знакомы, общаетесь и работаете очень плодотворно. Уважаемые коллеги, прошу любить и жаловать», — заявил Соснин.

Ломаева была назначена и.о. главы Орджоникидзевского района в декабре 2024 года. Ранее она работала в должности замглавы. URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года обсуждался вариант назначения на должность руководителя района силовика в отставке, но решение изменилось.

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Глава Орджоникидзевского района Светлана Ломаева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Ее кандидатуру сегодня на заседании Пермской гордумы представил глава города Эдуард Соснин. «Светлана Ломаева утверждена в должности главы Орджоникидзевского района. Она имеет большой опыт на руководящих должностях, работала в разных направлениях, понимает специфику района. Многие из вас со Светланой Викторовной [Ломаевой] знакомы, общаетесь и работаете очень плодотворно. Уважаемые коллеги, прошу любить и жаловать», — заявил Соснин. Ломаева была назначена и.о. главы Орджоникидзевского района в декабре 2024 года. Ранее она работала в должности замглавы. URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года обсуждался вариант назначения на должность руководителя района силовика в отставке, но решение изменилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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