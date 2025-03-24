В Перми утвердили главу Орджоникидзевского района

Глава Орджоникидзевского района Светлана Ломаева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Ее кандидатуру сегодня на заседании Пермской гордумы представил глава города Эдуард Соснин.
«Светлана Ломаева утверждена в должности главы Орджоникидзевского района. Она имеет большой опыт на руководящих должностях, работала в разных направлениях, понимает специфику района. Многие из вас со Светланой Викторовной [Ломаевой] знакомы, общаетесь и работаете очень плодотворно. Уважаемые коллеги, прошу любить и жаловать», — заявил Соснин.
Ломаева была назначена и.о. главы Орджоникидзевского района в декабре 2024 года. Ранее она работала в должности замглавы. URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года обсуждался вариант назначения на должность руководителя района силовика в отставке, но решение изменилось.
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