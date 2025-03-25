Мужчину, напавшего с ножом на школу в Кунашаке, отправили на лечение

Кунашакский райсуд Челябинской области отправил на принудительное лечение местного жителя, пытавшегося устроить поножовщину в местной школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В суде мужчина пояснил, что не помнит произошедшего, пришел в себя только в больнице. По результатам рассмотрения уголовного дела судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Нападение на школу случилось в ноябре 2024 года. Мужчина попал в здание через дверь столовой, где схватил нож и попытался напасть на сотрудников. Персонал забаррикадировал ему доступ к классам, а прибывшие полицейские обезоружили нападавшего.
Об инциденте доложили губернатору области Алексею Текслеру. Сотрудники же, защитившие детей, получили почетные грамоты и денежные премии за проявленное мужество.
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