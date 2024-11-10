Повар и учитель рассказали подробности нападения психбольного на школу в Кунашаке

В Кунашаке наградили повара и учителя, спасших детей от нападения психбольного

11 ноября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Повара и учителям отметили в администрации Кунашака Фото: «Знамя труда» Глава администрации Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов на аппаратном совещании поблагодарил повара Альбину Хужину и учителя труда и физкультуры Валерия Мухамедьярова, которые 7 ноября защитили детей от нападения психбольного. Напомним, мужчина пробрался в столовую здания начальной школы, где схватился за нож. Участники тех событий рассказали, что происходило в школе в момент нападения. Подробнее — на URA.RU. О награждении В ходе аппаратного совещаний Вакилов поблагодарил за проявленное мужество сотрудников кунашакской школы Валерия Мухамедьярова и Альбину Хужину. Утром 7 ноября психически больной мужчина проник в здание начальной школы, где в столовой пытался схватить ножи. Благодаря грамотным действиям поваров и учителя дети и сотрудники не пострадали. Мухамедьярову и Хужиной вручили почетные грамоты и денежные премии, сообщает кунашакское издание «Знамя труда». Когда психбольной парень увидел нож, поведение резко изменилось Фото: Стас Этвеш © URA.RU Рассказ старшего повара Хужиной Мужчина зашел через служебный вход столовой. Повара по СанПиНу не могут хранить отходы и мусор внутри помещений. Время от времени они выносят коробки с мусором в уличные баки, бегая туда-сюда несколько раз за утром, видимо, забыли закрыть дверь. «Мы делали свою работу, когда зашел этот парень [нападавший]. У него в руках был пакет. Он подошел к повару, которая стояла за мясным, увидел в руках шефский нож, и его поведение резко изменилось. Даже глаза стали другие», — говорит Хужина. Мужчина попытался вырвать нож из рук. Повар Мавжида Газыева схватила нож прямо за лезвие и держала его. Началась потасовка. Потом парень увидел на стене магнитную полосу, на которой висели другие ножи и схватил один. «Я выбежала со служебного входа и стала стучать в стекла кабинетов, чтобы детей начали выводить. Учителя — молодцы, все поняли, начали блокировать двери. Я побежала по этажам, чтобы предупредить всех об опасности», — добавила Хужина. Детей в школьной столовой в момент нападения не было (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Рассказ учителя физкультуры Мухамедьярова Мухамедьяров во время урока услышал громкие крики о помощи — спортзал в школе примыкает к столовой. Когда пришел на место, то увидел — из столовой выбегали женщины, а за ними шел парень с большим ножом в руке. «Когда он понял, что я не дам ему пройти, он развернулся и начал ходить по столовой спокойно, как у себя дома. Попил компот. Потом ушел на кухню и вернулся уже с двумя ножами. Когда в очередной раз не смог открыть дверь, которую мы держали, стал ножом бить по дозатору-дезинфектору, висящему возле двери», — вспоминает Мухамедьяров. Дверь он удерживал вместе с охранником Гильметдином Аскаровым до приезда Росгвардии и полиции. Прибывшие силовики быстро скрутили нападавшего. «Радует, что все это происходило во время урока и дети были в классах. На перемене учащиеся должны были прийти кушать», — говорит учитель. Что произошло в кунашакской школе Утром 7 ноября в здание начальной школы проник психически больной мужчина. Он зашел в здание со стороны столовой, где схватил ножи и попытался напасть на сотрудников. Вакилов выехал на место ЧП сразу, как о нем стало известно. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру также оперативно доложили о происшествии. За день до нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, рассказал URA.RU источник. Данный факт может говорить о том, что состояние мужчины еще накануне вызвало опасение у его близких. Под стражу мужчину заключать не будут — он страдает тяжелой формой психологического заболевания. Вся информация о нападении собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава администрации Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов на аппаратном совещании поблагодарил повара Альбину Хужину и учителя труда и физкультуры Валерия Мухамедьярова, которые 7 ноября защитили детей от нападения психбольного. Напомним, мужчина пробрался в столовую здания начальной школы, где схватился за нож. Участники тех событий рассказали, что происходило в школе в момент нападения. Подробнее — на URA.RU. В ходе аппаратного совещаний Вакилов поблагодарил за проявленное мужество сотрудников кунашакской школы Валерия Мухамедьярова и Альбину Хужину. Утром 7 ноября психически больной мужчина проник в здание начальной школы, где в столовой пытался схватить ножи. Благодаря грамотным действиям поваров и учителя дети и сотрудники не пострадали. Мухамедьярову и Хужиной вручили почетные грамоты и денежные премии, сообщает кунашакское издание «Знамя труда». Мужчина зашел через служебный вход столовой. Повара по СанПиНу не могут хранить отходы и мусор внутри помещений. Время от времени они выносят коробки с мусором в уличные баки, бегая туда-сюда несколько раз за утром, видимо, забыли закрыть дверь. «Мы делали свою работу, когда зашел этот парень [нападавший]. У него в руках был пакет. Он подошел к повару, которая стояла за мясным, увидел в руках шефский нож, и его поведение резко изменилось. Даже глаза стали другие», — говорит Хужина. Мужчина попытался вырвать нож из рук. Повар Мавжида Газыева схватила нож прямо за лезвие и держала его. Началась потасовка. Потом парень увидел на стене магнитную полосу, на которой висели другие ножи и схватил один. «Я выбежала со служебного входа и стала стучать в стекла кабинетов, чтобы детей начали выводить. Учителя — молодцы, все поняли, начали блокировать двери. Я побежала по этажам, чтобы предупредить всех об опасности», — добавила Хужина. Мухамедьяров во время урока услышал громкие крики о помощи — спортзал в школе примыкает к столовой. Когда пришел на место, то увидел — из столовой выбегали женщины, а за ними шел парень с большим ножом в руке. «Когда он понял, что я не дам ему пройти, он развернулся и начал ходить по столовой спокойно, как у себя дома. Попил компот. Потом ушел на кухню и вернулся уже с двумя ножами. Когда в очередной раз не смог открыть дверь, которую мы держали, стал ножом бить по дозатору-дезинфектору, висящему возле двери», — вспоминает Мухамедьяров. Дверь он удерживал вместе с охранником Гильметдином Аскаровым до приезда Росгвардии и полиции. Прибывшие силовики быстро скрутили нападавшего. «Радует, что все это происходило во время урока и дети были в классах. На перемене учащиеся должны были прийти кушать», — говорит учитель. Утром 7 ноября в здание начальной школы проник психически больной мужчина. Он зашел в здание со стороны столовой, где схватил ножи и попытался напасть на сотрудников. Вакилов выехал на место ЧП сразу, как о нем стало известно. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру также оперативно доложили о происшествии. За день до нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, рассказал URA.RU источник. Данный факт может говорить о том, что состояние мужчины еще накануне вызвало опасение у его близких. Под стражу мужчину заключать не будут — он страдает тяжелой формой психологического заболевания. Вся информация о нападении собрана в сюжете на URA.RU.