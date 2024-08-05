05 августа 2024

Житель ХМАО врезался в ограждение на угнанном микроавтобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО задержала угонщика, который попал в ДТП на угнанной машине
Полиция ХМАО задержала угонщика, который попал в ДТП на угнанной машине Фото:

Житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин.

«Накануне утром в дежурную часть отдела полиции в поселке Солнечный Сургутского района с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля Iveco Daily. Угнанный микроавтобус был обнаружен на улице Университетская: злоумышленник не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего скрылся с места ДТП», — сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО на официальном сайте.

Владелец автомобиля оставил машину на стоянке возле дома незапертой, оставив ключи в замке зажигания. Полиция быстро установила личность угонщика и задержала его. Подозреваемый сознался в преступлении. Ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности за кражу, он состоит на учете из-за алкоголизма. Правоохранители завели уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса (ХМАО) угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. В момент преступления молодой человек был пьян.

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Житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин. «Накануне утром в дежурную часть отдела полиции в поселке Солнечный Сургутского района с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля Iveco Daily. Угнанный микроавтобус был обнаружен на улице Университетская: злоумышленник не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего скрылся с места ДТП», — сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО на официальном сайте. Владелец автомобиля оставил машину на стоянке возле дома незапертой, оставив ключи в замке зажигания. Полиция быстро установила личность угонщика и задержала его. Подозреваемый сознался в преступлении. Ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности за кражу, он состоит на учете из-за алкоголизма. Правоохранители завели уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса (ХМАО) угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. В момент преступления молодой человек был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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