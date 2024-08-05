Житель ХМАО врезался в ограждение на угнанном микроавтобусе

Житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин.
«Накануне утром в дежурную часть отдела полиции в поселке Солнечный Сургутского района с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля Iveco Daily. Угнанный микроавтобус был обнаружен на улице Университетская: злоумышленник не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего скрылся с места ДТП», — сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО на официальном сайте.
Владелец автомобиля оставил машину на стоянке возле дома незапертой, оставив ключи в замке зажигания. Полиция быстро установила личность угонщика и задержала его. Подозреваемый сознался в преступлении. Ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности за кражу, он состоит на учете из-за алкоголизма. Правоохранители завели уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса (ХМАО) угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. В момент преступления молодой человек был пьян.
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