«Давай откажемся»: свердловчанка узнала, что у сына синдром Дауна, спустя неделю после родов

Анастасия из Екатеринбурга узнала о диагнозе синдрома Дауна у своего сына Миши только спустя неделю после его рождения. До этого момента все медицинские анализы не выявляли никаких проблем, и ожидалось, что ребенок родится здоровым. Несмотря на предложения близких отказаться от Миши, женщина оставила сына. Сейчас мальчику три года, и его воспитывает мама, так как отец ушел из семьи.
Существуют определенные маркеры, которые могут косвенно указывать на синдром Дауна у плода еще в утробе. Например, толщина воротникового пространства, размеры мозжечка или наличие носовой кости могут дать повод для более детального обследования. Кроме того, генетические заболевания нередко сопровождаются пороками развития внутренних органов, в частности сердца. Но в случае Насти все шло как по маслу. УЗИ показывало идеальную картинку, анализы были безупречными, и ничто не предвещало беды. Все с нетерпением ждали рождения здорового, крепкого малыша.
Синдром Дауна — это генетическое заболевание, вызванное аномалией 21-й хромосомы, которое проявляется в виде умственной отсталости, пороков сердца и нарушения развития. Он часто сопровождается нарушением работы щитовидной железы, нарушением слуха, зрения. «Скрининг (анализ крови, который определяет вероятность синдрома Дауна) показал, что риска нет», — цитирует Анастасию E1.ru. После рождения у мальчика развилась пневмония, потребовавшая реанимации и интенсивной терапии из-за проблем с терморегуляцией. Через неделю врачи заподозрили синдром Дауна по внешним признакам, что впоследствии подтвердилось генетическим анализом, выявившим лишнюю хромосому.
Анастасия честно говорит, что от некоторых близких услышала: «Давай откажемся». Некоторые люди, которых она считала друзьями, прекратили с ней общение. От других знакомых женщина отстранилась сама, поскольку была глубоко ранена их словами. Сейчас ее сыну Мише четыре с половиной года, а его младшей сестре Соне — два года. Девочка здорова и развивается нормально. Муж ушел из семьи, и Анастасия одна воспитывает двух детей.
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