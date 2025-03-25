«Давай откажемся»: свердловчанка узнала, что у сына синдром Дауна, спустя неделю после родов

Свердловчанка не отказалась от сына с синдром Дауна, несмотря на протест близких

26 марта 2025 в 11:09 Размер текста - 17 +

После рождения Миша оказался в реанимации из-за пневмонии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Анастасия из Екатеринбурга узнала о диагнозе синдрома Дауна у своего сына Миши только спустя неделю после его рождения. До этого момента все медицинские анализы не выявляли никаких проблем, и ожидалось, что ребенок родится здоровым. Несмотря на предложения близких отказаться от Миши, женщина оставила сына. Сейчас мальчику три года, и его воспитывает мама, так как отец ушел из семьи. Существуют определенные маркеры, которые могут косвенно указывать на синдром Дауна у плода еще в утробе. Например, толщина воротникового пространства, размеры мозжечка или наличие носовой кости могут дать повод для более детального обследования. Кроме того, генетические заболевания нередко сопровождаются пороками развития внутренних органов, в частности сердца. Но в случае Насти все шло как по маслу. УЗИ показывало идеальную картинку, анализы были безупречными, и ничто не предвещало беды. Все с нетерпением ждали рождения здорового, крепкого малыша. Синдром Дауна — это генетическое заболевание, вызванное аномалией 21-й хромосомы, которое проявляется в виде умственной отсталости, пороков сердца и нарушения развития. Он часто сопровождается нарушением работы щитовидной железы, нарушением слуха, зрения. «Скрининг (анализ крови, который определяет вероятность синдрома Дауна) показал, что риска нет», — цитирует Анастасию E1.ru. После рождения у мальчика развилась пневмония, потребовавшая реанимации и интенсивной терапии из-за проблем с терморегуляцией. Через неделю врачи заподозрили синдром Дауна по внешним признакам, что впоследствии подтвердилось генетическим анализом, выявившим лишнюю хромосому. Анастасия честно говорит, что от некоторых близких услышала: «Давай откажемся». Некоторые люди, которых она считала друзьями, прекратили с ней общение. От других знакомых женщина отстранилась сама, поскольку была глубоко ранена их словами. Сейчас ее сыну Мише четыре с половиной года, а его младшей сестре Соне — два года. Девочка здорова и развивается нормально. Муж ушел из семьи, и Анастасия одна воспитывает двух детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия из Екатеринбурга узнала о диагнозе синдрома Дауна у своего сына Миши только спустя неделю после его рождения. До этого момента все медицинские анализы не выявляли никаких проблем, и ожидалось, что ребенок родится здоровым. Несмотря на предложения близких отказаться от Миши, женщина оставила сына. Сейчас мальчику три года, и его воспитывает мама, так как отец ушел из семьи. Существуют определенные маркеры, которые могут косвенно указывать на синдром Дауна у плода еще в утробе. Например, толщина воротникового пространства, размеры мозжечка или наличие носовой кости могут дать повод для более детального обследования. Кроме того, генетические заболевания нередко сопровождаются пороками развития внутренних органов, в частности сердца. Но в случае Насти все шло как по маслу. УЗИ показывало идеальную картинку, анализы были безупречными, и ничто не предвещало беды. Все с нетерпением ждали рождения здорового, крепкого малыша. Синдром Дауна — это генетическое заболевание, вызванное аномалией 21-й хромосомы, которое проявляется в виде умственной отсталости, пороков сердца и нарушения развития. Он часто сопровождается нарушением работы щитовидной железы, нарушением слуха, зрения. «Скрининг (анализ крови, который определяет вероятность синдрома Дауна) показал, что риска нет», — цитирует Анастасию E1.ru. После рождения у мальчика развилась пневмония, потребовавшая реанимации и интенсивной терапии из-за проблем с терморегуляцией. Через неделю врачи заподозрили синдром Дауна по внешним признакам, что впоследствии подтвердилось генетическим анализом, выявившим лишнюю хромосому. Анастасия честно говорит, что от некоторых близких услышала: «Давай откажемся». Некоторые люди, которых она считала друзьями, прекратили с ней общение. От других знакомых женщина отстранилась сама, поскольку была глубоко ранена их словами. Сейчас ее сыну Мише четыре с половиной года, а его младшей сестре Соне — два года. Девочка здорова и развивается нормально. Муж ушел из семьи, и Анастасия одна воспитывает двух детей.