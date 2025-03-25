Свердловчане потратили миллиарды рублей на украшения

Жители Свердловской области потратили 11,03 миллиарда рублей на украшения в 2024 году. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель региональной розничной сети SOKOLOV Максим Чижов.
В целом по УрФО Свердловская область стала лидером по объему продаж, заняв первое место в топе, а сумма среднего чека составила 7,1 тысяч рублей (+14% за год). Траты на украшения в 2024 году выросли на 23%, составив 11,03 миллиарда рублей.
Екатеринбург стал третьим в стране по объему ювелирного рынка. В 2024 году суммарные траты на украшения превысили семь миллиардов рублей (7,7 миллиарда рублей). По словам экспертов бренда, в 2025 году тренд на серебряные украшения в сочетании с золотыми сохранится. Особой популярностью при покупке пользуются кольца из серебра с фианитами.
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