Пермский оборонный завод вдвое увеличил прибыль

В 2024 году Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) зафиксировала доход в размере 16,1 млрд рублей. Это на 28% превышает показатель 2023 года. Тогда было 12,5 млрд рублей.
«Чистая прибыль компании выросла более чем в два раза. И достигла 2,052 млрд рублей. В 2023 году она составляла 916 млн рублей», — сказано в системе СБИС.
ПАО «ПНППК» выпускает датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. Пост генерального директора компании занимает Алексей Андреев, который также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Ранее URA.RU сообщало о том, что второй год подряд чистая прибыль «Большого Савино» превысила один миллиард рублей. Операционное управление международным аэропортом Пермь осуществляет АО с таким же названием. Держатель 75% акций — холдинг «Новапорт».
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