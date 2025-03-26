В Перми суд запретил деятельность политической партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд пришел к выводу, что региональное отделение партии не осуществляет свою деятельность
Суд пришел к выводу, что региональное отделение партии не осуществляет свою деятельность Фото:

В Перми на два месяца приостановлена деятельность политической партии «Российский общенародный союз». Это следует из судебного решения, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«Приостановить деятельность регионального отделения в Пермском крае общественной организации — политической партии „Российский общенародный союз“ сроком на два месяца со дня вступления решения суда в законную силу, в течение которого административным ответчиком должны быть устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности», — следует из решения суда.

С исковым заявлением в суд о приостановлении деятельности «Российского общенародного союза» обратилось Управление Минюста РФ по Пермскому краю. Оно провело правление «плановую документарную проверку» реготделения партии и выяснило, что «деятельность им не осуществляется». Также Минюст выявил ряд других нарушений и дал срок на их устранение, но предупреждение ведомства было проигнорировано.

В выписке из Единого госреестра юридических лиц указано, что руководство политической партией с 2015 года осуществляет Константин Зыков. Комментировать решение суда в беседе с корреспондентом URA.RU он отказался.

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В Перми на два месяца приостановлена деятельность политической партии «Российский общенародный союз». Это следует из судебного решения, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Приостановить деятельность регионального отделения в Пермском крае общественной организации — политической партии „Российский общенародный союз“ сроком на два месяца со дня вступления решения суда в законную силу, в течение которого административным ответчиком должны быть устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности», — следует из решения суда. С исковым заявлением в суд о приостановлении деятельности «Российского общенародного союза» обратилось Управление Минюста РФ по Пермскому краю. Оно провело правление «плановую документарную проверку» реготделения партии и выяснило, что «деятельность им не осуществляется». Также Минюст выявил ряд других нарушений и дал срок на их устранение, но предупреждение ведомства было проигнорировано. В выписке из Единого госреестра юридических лиц указано, что руководство политической партией с 2015 года осуществляет Константин Зыков. Комментировать решение суда в беседе с корреспондентом URA.RU он отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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