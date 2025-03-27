Полиция взяла под усиленную охрану Красногорский поселок под Еманжелинском (Челябинская область), где взорвался дом. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, координирует работу замначальника главка Игорь Белецкий.
«Усиленные наряды полиции продолжают дежурство в поселке Красногорский Еманжелинского района. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся все необходимые мероприятия для создания безопасных условий гражданам», — заявили в полиции.
Для обеспечения общественного порядка мобилизованы силы не только местного МВД, но и подразделений из соседних территорий. Также рядом с местом происшествия активно работают экипажи дорожно-патрульной службы, которые регулируют движение, облегчая доступ аварийных служб к месту взрыва. Сотрудники принимают меры для предотвращения незаконного завладения имуществом жителей.
Взрыв газа в многоэтажке 1976 года постройки на улице Лермонтова произошел 27 марта. Взрывная волна повредила окна и балконы. Взрыв был слышен далеко, и жильцы покинули квартиры.
По информации ГУ МЧС, повреждены перегородки, идет разбор конструкций. На месте работают спецслужбы и губернатор Алексей Текслер. В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка, трое жильцов получили ранения. Эвакуированы воспитанники соседнего детского сада № 21. Организован пункт временного размещения для пострадавших.
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