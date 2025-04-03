Пермская санавиация спасала вдовое больше пациентов, чем годом ранее

В первом квартале текущего года благодаря пермской санитарной авиации были спасены 84 пациента. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает пресс-служба правительства Прикамья.
«Погода обеспечила высокую летную активность, что позволило эвакуировать 84 человека из разных уголков Пермского края для оказания медицинской помощи в специализированных учреждениях столицы региона. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го число вылетов выросло вдвое (было 38)», — написано на сайте ведомства.
Улучшить показатели удалось благодаря, в том числе, возможности одновременной транспортировки от 4 до 5 пациентов, что позволяет оптимизировать маршруты. По данным специалистов, наибольшее число вылетов выполняется в Кунгур, Чусовой и Чернушку.
В этом году бригада медиков впервые в своей практике эвакуировала новорожденного. В конце прошлого года — спасла пациента с помощью искусственной почки.
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