03 апреля 2025

Пермская санавиация спасала вдовое больше пациентов, чем годом ранее

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале этого года медики прикамские медики совершили 17 вылетов
В феврале этого года медики прикамские медики совершили 17 вылетов Фото:

В первом квартале текущего года благодаря пермской санитарной авиации были спасены 84 пациента. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает пресс-служба правительства Прикамья.

«Погода обеспечила высокую летную активность, что позволило эвакуировать 84 человека из разных уголков Пермского края для оказания медицинской помощи в специализированных учреждениях столицы региона. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го число вылетов выросло вдвое (было 38)», — написано на сайте ведомства.

Улучшить показатели удалось благодаря, в том числе, возможности одновременной транспортировки от 4 до 5 пациентов, что позволяет оптимизировать маршруты. По данным специалистов, наибольшее число вылетов выполняется в Кунгур, Чусовой и Чернушку.

В этом году бригада медиков впервые в своей практике эвакуировала новорожденного. В конце прошлого года — спасла пациента с помощью искусственной почки.

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В первом квартале текущего года благодаря пермской санитарной авиации были спасены 84 пациента. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает пресс-служба правительства Прикамья. «Погода обеспечила высокую летную активность, что позволило эвакуировать 84 человека из разных уголков Пермского края для оказания медицинской помощи в специализированных учреждениях столицы региона. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го число вылетов выросло вдвое (было 38)», — написано на сайте ведомства. Улучшить показатели удалось благодаря, в том числе, возможности одновременной транспортировки от 4 до 5 пациентов, что позволяет оптимизировать маршруты. По данным специалистов, наибольшее число вылетов выполняется в Кунгур, Чусовой и Чернушку. В этом году бригада медиков впервые в своей практике эвакуировала новорожденного. В конце прошлого года — спасла пациента с помощью искусственной почки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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