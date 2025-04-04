Диетолог рассказала, какой продукт спасет суставы, кожу и волосы

Диетолог Никитина: желатин полезен для кожи, суставов и волос
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Желатин помогает коже выглядеть моложе, суставам — двигаться легче, а волосам — расти крепкими
Желатин помогает коже выглядеть моложе, суставам — двигаться легче, а волосам — расти крепкими Фото:

Желатин известен многим как основа для желе и десертов, но его истинный потенциал выходит за рамки кулинарии. Диетолог Лариса Никитина рассказала URA.RU о том, почему этот продукт стоит включить в рацион всем, кто хочет поддерживать здоровье суставов, кожи и волос.

Что такое желатин и его состав

Желатин — это натуральный продукт животного происхождения, получаемый путем переработки соединительной ткани животных. Представляет собой почти прозрачный порошок или пластины без вкуса и запаха.

Основной компонент желатина — коллаген, а точнее — его производные: белки и пептиды. В составе также есть аминокислоты — глицин, пролин, гидроксипролин, которые играют важную роль в здоровье кожи, связок, суставов и сосудов.

Польза желатина для здоровья: мнение диетолога

По словам диетолога и анти-эйдж терапевта Ларисы Никитиной, желатин — это кладезь полезных веществ. Особенно для тех, кто не получает достаточно животного белка.

«Желатин полезен для кожи, волос, ногтей, суставов, сосудов и даже крови. Его аминокислоты, особенно глицин, успокаивают нервную систему, улучшают пищеварение и поддерживают эластичность тканей. А пролин и гидроксипролин — это то, что отвечает за упругость кожи и подвижность суставов», — объясняет специалист.

С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей и суставов. У женщин этот процесс начинается раньше, особенно во время гормональных изменений. Желатин помогает восполнить дефицит коллагена, поддерживает эластичность кожи и укрепляет соединительные ткани. Это особенно актуально при активных занятиях спортом, в периоды восстановления после травм или при первых признаках возрастных изменений, отметила эксперт.

Впрочем, коллаген, содержащийся в желатине, необходим не только женщинам, стремящимся сохранить молодость, но и всем, кто хочет поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата.

Возможный вред желатина и противопоказания

Несмотря на пользу, желатин подходит не всем. Он может вызвать аллергические реакции, особенно у людей с непереносимостью животного белка. Также нежелательно злоупотреблять продуктом при наличии заболеваний почек и мочекаменной болезни, так как избыток белка может усиливать нагрузку на организм.

Перед регулярным употреблением стоит оценить индивидуальную переносимость и проконсультироваться с врачом.

Калорийность и пищевая ценность желатина

Желатин — продукт с низкой калорийностью. На 100 граммов приходится около:

  • 355 ккал 
  • 87–90 г белка
  • 0 г жиров и углеводов

Однако в готовых блюдах (желе, десертах) калорийность зависит от добавленных ингредиентов, особенно сахара и сливок.

Сколько желатина нужно употреблять

Для получения пользы организму необходимо от 5 граммов желатина в день. Но важно понимать: эффект не будет мгновенным.

«Сначала коллаген накапливается в суставах, восстанавливает их подвижность и гибкость. Только потом начинают улучшаться кожа, волосы и ногти. Это процесс накопительный», — отмечает Лариса Никитина.

Регулярность — ключ к результату. Лучше употреблять небольшое количество каждый день, чем много — время от времени.

Что приготовить с желатином: полезные рецепты

«Сейчас много рецептов правильного питания, где желатин используется без лишнего жира и сахара. Это отличная альтернатива магазинным десертам», — отметила Никитина.

Вот несколько полезных рецептов.

Легкий десерт без лишнего жира — идеальная альтернатива классической панна-котте
Легкий десерт без лишнего жира — идеальная альтернатива классической панна-котте
Фото:

Панна-котта без сливок с ягодами

Ингредиенты:

  • Молоко (любой жирности, можно растительное) — 400 мл
  • Желатин — 10 г
  • Вода для замачивания желатина — 50 мл
  • Натуральный подсластитель (мёд, стевия, эритритол) — по вкусу
  • Ваниль — по желанию
  • Ягоды (свежие или замороженные) — 100 г

Приготовление: Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Подогрейте молоко (не доводя до кипения), добавьте подсластитель и ваниль. Введите распущенный желатин в тёплое молоко, хорошо размешайте до полного растворения. Разлейте смесь по формочкам, дайте немного остыть, сверху выложите ягоды. Уберите в холодильник на три-четыре часа до полного застывания. Польза: минимум жиров, много белка и коллагена, антиоксиданты из ягод.

Освежающее лакомство, которое можно есть без угрызений совести
Освежающее лакомство, которое можно есть без угрызений совести
Фото:

 Фруктовое желе без сахара

Ингредиенты:

  • Натуральный сок без сахара (яблочный, вишневый, гранатовый) — 500 мл
  • Желатин — 10 г
  • Вода для замачивания — 50 мл
  • Фрукты или ягоды — по желанию

Приготовление: Замочите желатин в воде на 10 минут. Подогрейте сок (не кипятить), добавьте желатин и размешайте до растворения. Выложите в формы нарезанные фрукты или ягоды (по желанию). Залейте соком с желатином, остудите и поставьте в холодильник на 3–4 часа. Польза: без добавленного сахара, отличный десерт для детей и взрослых, поддержка суставов и кожи.

Нежный и питательный десерт, богатый белком и коллагеном
Нежный и питательный десерт, богатый белком и коллагеном
Фото:

Белковый пудинг с желатином

Ингредиенты:

  • Обезжиренный творог — 200 г
  • Натуральный йогурт без добавок — 100 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 50 мл
  • Подсластитель — по вкусу
  • Какао или ваниль — по желанию

Приготовление: Замочите желатин в воде на 10 минут, затем распустите на водяной бане. Взбейте творог с йогуртом, подсластителем и какао (или ванилью). Влейте остывший желатин и снова хорошо перемешайте. Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник до застывания (два-три часа). Польза: богатый белком и низкокалорийный десерт, идеален для восстановления после тренировок.

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Желатин известен многим как основа для желе и десертов, но его истинный потенциал выходит за рамки кулинарии. Диетолог Лариса Никитина рассказала URA.RU о том, почему этот продукт стоит включить в рацион всем, кто хочет поддерживать здоровье суставов, кожи и волос. Что такое желатин и его состав Желатин — это натуральный продукт животного происхождения, получаемый путем переработки соединительной ткани животных. Представляет собой почти прозрачный порошок или пластины без вкуса и запаха. Основной компонент желатина — коллаген, а точнее — его производные: белки и пептиды. В составе также есть аминокислоты — глицин, пролин, гидроксипролин, которые играют важную роль в здоровье кожи, связок, суставов и сосудов. Польза желатина для здоровья: мнение диетолога По словам диетолога и анти-эйдж терапевта Ларисы Никитиной, желатин — это кладезь полезных веществ. Особенно для тех, кто не получает достаточно животного белка. «Желатин полезен для кожи, волос, ногтей, суставов, сосудов и даже крови. Его аминокислоты, особенно глицин, успокаивают нервную систему, улучшают пищеварение и поддерживают эластичность тканей. А пролин и гидроксипролин — это то, что отвечает за упругость кожи и подвижность суставов», — объясняет специалист. С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей и суставов. У женщин этот процесс начинается раньше, особенно во время гормональных изменений. Желатин помогает восполнить дефицит коллагена, поддерживает эластичность кожи и укрепляет соединительные ткани. Это особенно актуально при активных занятиях спортом, в периоды восстановления после травм или при первых признаках возрастных изменений, отметила эксперт. Впрочем, коллаген, содержащийся в желатине, необходим не только женщинам, стремящимся сохранить молодость, но и всем, кто хочет поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата. Возможный вред желатина и противопоказания Несмотря на пользу, желатин подходит не всем. Он может вызвать аллергические реакции, особенно у людей с непереносимостью животного белка. Также нежелательно злоупотреблять продуктом при наличии заболеваний почек и мочекаменной болезни, так как избыток белка может усиливать нагрузку на организм. Перед регулярным употреблением стоит оценить индивидуальную переносимость и проконсультироваться с врачом. Калорийность и пищевая ценность желатина Желатин — продукт с низкой калорийностью. На 100 граммов приходится около: Однако в готовых блюдах (желе, десертах) калорийность зависит от добавленных ингредиентов, особенно сахара и сливок. Сколько желатина нужно употреблять Для получения пользы организму необходимо от 5 граммов желатина в день. Но важно понимать: эффект не будет мгновенным. «Сначала коллаген накапливается в суставах, восстанавливает их подвижность и гибкость. Только потом начинают улучшаться кожа, волосы и ногти. Это процесс накопительный», — отмечает Лариса Никитина. Регулярность — ключ к результату. Лучше употреблять небольшое количество каждый день, чем много — время от времени. Что приготовить с желатином: полезные рецепты «Сейчас много рецептов правильного питания, где желатин используется без лишнего жира и сахара. Это отличная альтернатива магазинным десертам», — отметила Никитина. Вот несколько полезных рецептов. Панна-котта без сливок с ягодами Ингредиенты: Приготовление: Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Подогрейте молоко (не доводя до кипения), добавьте подсластитель и ваниль. Введите распущенный желатин в тёплое молоко, хорошо размешайте до полного растворения. Разлейте смесь по формочкам, дайте немного остыть, сверху выложите ягоды. Уберите в холодильник на три-четыре часа до полного застывания. Польза: минимум жиров, много белка и коллагена, антиоксиданты из ягод.  Фруктовое желе без сахара Ингредиенты: Приготовление: Замочите желатин в воде на 10 минут. Подогрейте сок (не кипятить), добавьте желатин и размешайте до растворения. Выложите в формы нарезанные фрукты или ягоды (по желанию). Залейте соком с желатином, остудите и поставьте в холодильник на 3–4 часа. Польза: без добавленного сахара, отличный десерт для детей и взрослых, поддержка суставов и кожи. Белковый пудинг с желатином Ингредиенты: Приготовление: Замочите желатин в воде на 10 минут, затем распустите на водяной бане. Взбейте творог с йогуртом, подсластителем и какао (или ванилью). Влейте остывший желатин и снова хорошо перемешайте. Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник до застывания (два-три часа). Польза: богатый белком и низкокалорийный десерт, идеален для восстановления после тренировок.
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