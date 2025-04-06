06 апреля 2025

Серовский тракт встал в глухую пробку из-за развернувшейся фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Серовский тракт засыпало снегом (архивное фото)
Серовский тракт засыпало снегом (архивное фото) Фото:

Серовский тракт, на который утром 7 апреля обрушился снегопад, встал в глухую пробку из-за развернувшейся фуры. Движение парализовано от Нижнего Тагила до Невьянска, рассказал URA.RU очевидец.

«Большое количество осадков привело к массовым ДТП на Серовском тракте. На одном из участков трассы утром фуру развернуло поперек дороги. Собирается пробка, а снег валить не перестает», — сказал собеседник.

Информация о пострадавших не уточняется. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель выбрался самостоятельно. «Движение не ограничено», — добавили там.

Об опасности из-за снегопада на трассе Екатеринбург — Серов ранее предупреждали инспекторы ДПС. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким на 179-м километре возле Кушвы.

Движение осложнено в сторону Невьянска
Движение осложнено в сторону Невьянска
Фото:

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Серовский тракт, на который утром 7 апреля обрушился снегопад, встал в глухую пробку из-за развернувшейся фуры. Движение парализовано от Нижнего Тагила до Невьянска, рассказал URA.RU очевидец. «Большое количество осадков привело к массовым ДТП на Серовском тракте. На одном из участков трассы утром фуру развернуло поперек дороги. Собирается пробка, а снег валить не перестает», — сказал собеседник. Информация о пострадавших не уточняется. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель выбрался самостоятельно. «Движение не ограничено», — добавили там. Об опасности из-за снегопада на трассе Екатеринбург — Серов ранее предупреждали инспекторы ДПС. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким на 179-м километре возле Кушвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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