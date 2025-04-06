Серовский тракт, на который утром 7 апреля обрушился снегопад, встал в глухую пробку из-за развернувшейся фуры. Движение парализовано от Нижнего Тагила до Невьянска, рассказал URA.RU очевидец.
«Большое количество осадков привело к массовым ДТП на Серовском тракте. На одном из участков трассы утром фуру развернуло поперек дороги. Собирается пробка, а снег валить не перестает», — сказал собеседник.
Информация о пострадавших не уточняется. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель выбрался самостоятельно. «Движение не ограничено», — добавили там.
Об опасности из-за снегопада на трассе Екатеринбург — Серов ранее предупреждали инспекторы ДПС. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким на 179-м километре возле Кушвы.
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