Стало известно, сколько каждый челябинец должен банку

Челябинская область заняла 31 строчку в рейтинге регионов по доле просроченных платежей по кредитам. Ссудная задолженность на душу экономически активного населения составила 390 тысяч рублей, говорится в недавнем исследовании РИА «Новости».
«Доля просроченной задолженности перед банками на 1 марта 2025 года составила 3,96 процента в Челябинской области. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения находится на уровне 390 тысяч рублей», — показывают данные исследования.
В регионе число тех, кто задолжал банкам, выросло на 0,55 процентного пункта. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии — плюс 9,1 процентного пункта. При этом лидером по снижению стал Крым, где показатель опустился на 0,34 процентного пункта.
Высокий уровень платежной дисциплины наблюдается в Севастополе. Здесь просрочены 1,75 процента кредитов. Также в лидерах Крым, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. В аутсайдерах — Ингушетия, где доля просроченной задолженности составляет 20,9 процента.
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