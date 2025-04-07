Стало известно, сколько каждый челябинец должен банку

В Челябинске на каждого жителя приходится долг по кредиту в 390 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область находится на 31 строчке рейтинга по уровню просроченных кредитов
Челябинская область находится на 31 строчке рейтинга по уровню просроченных кредитов Фото:

Челябинская область заняла 31 строчку в рейтинге регионов по доле просроченных платежей по кредитам. Ссудная задолженность на душу экономически активного населения составила 390 тысяч рублей, говорится в недавнем исследовании РИА «Новости». 

«Доля просроченной задолженности перед банками на 1 марта 2025 года составила 3,96 процента в Челябинской области. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения находится на уровне 390 тысяч рублей», — показывают данные исследования. 

В регионе число тех, кто задолжал банкам, выросло на 0,55 процентного пункта. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии — плюс 9,1 процентного пункта. При этом лидером по снижению стал Крым, где показатель опустился на 0,34 процентного пункта.

Высокий уровень платежной дисциплины наблюдается в Севастополе. Здесь просрочены 1,75 процента кредитов. Также в лидерах Крым, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. В аутсайдерах — Ингушетия, где доля просроченной задолженности составляет 20,9 процента.

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Челябинская область заняла 31 строчку в рейтинге регионов по доле просроченных платежей по кредитам. Ссудная задолженность на душу экономически активного населения составила 390 тысяч рублей, говорится в недавнем исследовании РИА «Новости».  «Доля просроченной задолженности перед банками на 1 марта 2025 года составила 3,96 процента в Челябинской области. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения находится на уровне 390 тысяч рублей», — показывают данные исследования.  В регионе число тех, кто задолжал банкам, выросло на 0,55 процентного пункта. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии — плюс 9,1 процентного пункта. При этом лидером по снижению стал Крым, где показатель опустился на 0,34 процентного пункта. Высокий уровень платежной дисциплины наблюдается в Севастополе. Здесь просрочены 1,75 процента кредитов. Также в лидерах Крым, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. В аутсайдерах — Ингушетия, где доля просроченной задолженности составляет 20,9 процента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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