На территории Пермского края со среды, 9 апреля, ожидаются всплески геомагнитной активности. Непростой период продлится до конца недели, считают аналитики платформы Time-in.ru. Вспышки на Солнце, которые провоцирующие магнитные бури, могут оказывать влияние на самочувствие людей, предупреждают эксперты.
«Изменения начнутся вечером 9 апреля. Влияние магнитных бурь сохранится до пятницы, в субботу — чуть ослабнет. И вернется к прежней фазе в воскресенье», — указано на сайте проекта. Согласно прогнозу, на следующей неделе геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется.
О приближении магнитных бурь пермяков предупредили ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Это явление при резком изменении погоды доставляют массу дискомфорта людям: у кого-то болит голова, у других начинает ломить суставы. В интервью URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Юлия Каракулова объяснила, можно ли побороть метеозависимость.
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