«Очередная игра на публику»: обидевшего девушек Воробьева уличили в обмане

Певец Алексей Воробьев, оскандалившийся после своих слов о женском макияже, надел «извинительную» водолазку и признался, что был не прав. Актер заявил, что ему стыдно за произнесенные слова.
«Какой же, Воробьев, ты идиот. Ты ведь человек, который рассуждал о том, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя». И серьезно, я себя поймал на этой мысли. Мне так стыдно стало. Боже мой… Такие обновления в прошивке моей личной», — заявил певец.
Но психолог Ирина Гуляева, которая ранее уличила Воробьева в нарциссических чертах, в разговоре с URA.RU заявила, что не верит артисту. Эксперт убеждена, что никакого раскаяния или сожаления у исполнителя нет.
«Нарциссы никогда не осознают свою ошибку или вину. Они убеждены, что всегда правы. Здесь не видно, что он это осознает. Он говорит общими фразами. Это очередная игра на публику, а не осознание или раскаяние», — утверждает эксперт.
Алексей Воробьев ранее высказался о психологической зрелости девушек. В качестве аргумента он привел пример с макияжем. По мнению исполнителя, если дама прибегает к визажу, это означает одно — она неполноценная личность.
«Не надо даже пытаться убеждать себя в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности. Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — говорил Воробьев.
Артист последнее время как будто специально провоцирует общественность. Даже в своем «объявлении» о поиске потенциальной жены он умудрился преподать информацию так, что была спровоцирована бурная и не всегда позитивная реакция представительниц прекрасного пола.
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