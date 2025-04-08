08 апреля 2025

Пермские власти решили, где дети мигрантов будут сдавать тест на знание русского языка

В Пермском крае дети мигрантов будут сдавать тест по русскому в пяти школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестирование будет проходить на базе пяти школ
Тестирование будет проходить на базе пяти школ Фото:

В Пермском крае определено пять организаций, в которых дети-мигранты с 1 апреля будут сдавать обязательный тест на знание русского языка. Как следует из приказа министерства образования края (имеется в распоряжении URA.RU), иностранцам предстоит проходить тесты в Перми, Пермском и Бардымском округах, а также в Березниках.

«Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края для проведения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в приказе. Так, в Перми определены две школы для прохождения тестирования, это МАОУ «Флагман» (Голева, 8) и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» (Льва Шатрова, 25).

Еще три пункта находятся в Березниках, Пермском и Бардымском муниципальном округах (МАОУ Средняя Общеобразовательная школа № 1, МАОУ «Фроловская средняя школа „Навигатор“, МАОУ „Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая“). Тестирование будет проходить в первую и третью среду каждого месяца с 13 до 16 часов (кроме нерабочих и праздничных дней).

В России начал действовать закон о запрете принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. Согласно приказу Минпросвещения РФ, для поступления в первый класс достаточно устно ответить на четыре вопроса. Задания включают в себя проверку знаний в области говорения, восприятия на слух и понимания устной речи, лексико-грамматические тесты.

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В Пермском крае определено пять организаций, в которых дети-мигранты с 1 апреля будут сдавать обязательный тест на знание русского языка. Как следует из приказа министерства образования края (имеется в распоряжении URA.RU), иностранцам предстоит проходить тесты в Перми, Пермском и Бардымском округах, а также в Березниках. «Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края для проведения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в приказе. Так, в Перми определены две школы для прохождения тестирования, это МАОУ «Флагман» (Голева, 8) и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» (Льва Шатрова, 25). Еще три пункта находятся в Березниках, Пермском и Бардымском муниципальном округах (МАОУ Средняя Общеобразовательная школа № 1, МАОУ «Фроловская средняя школа „Навигатор“, МАОУ „Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая“). Тестирование будет проходить в первую и третью среду каждого месяца с 13 до 16 часов (кроме нерабочих и праздничных дней). В России начал действовать закон о запрете принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. Согласно приказу Минпросвещения РФ, для поступления в первый класс достаточно устно ответить на четыре вопроса. Задания включают в себя проверку знаний в области говорения, восприятия на слух и понимания устной речи, лексико-грамматические тесты.
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