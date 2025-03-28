ФИПИ показало тесты для детей мигрантов

На официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) были размещены спецификации и образцы диагностических материалов для оценки знаний русского языка у детей-мигрантов перед их зачислением в школы. Отмечается, что эти материалы будут отправлены в региональные управления образования не позднее 1 апреля 2025 года.
«В данном разделе представлены материалы для тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится на сайте ФИПИ. Уточняется, что для каждого уровня образования от 1 до 11 класса разработаны специализированные диагностические материалы.
Так, в задания для первоклассников входят проверки знаний в области говорения, восприятия на слух и понимания устной речи, а также лексико-грамматические тесты. Начиная со 2 класса, в диагностические материалы также включены задания на развитие навыков чтения и письма. Эти компетенции необходимы для того, чтобы ученики-мигранты могли успешно обучаться в российских школах наравне с российскими детьми.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов выступил с предложением о создании специализированных «нулевых классов» в российских школах для детей мигрантов, которые не прошли экзамен по русскому языку. Он отметил, что отсутствие возможности обучаться в обычных классах из-за языкового барьера может создать дополнительные сложности для их родителей.
Также Рособрнадзор выпустил приказ, согласно которому минимальный балл для поступления иностранных детей в российские школы составит минимум три балла. Эту оценку они должны получить при тестировании по русскому языку, передает деловое издание «Взгляд».
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