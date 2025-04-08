Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехали с рабочим визитом на Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге. С руководством предприятия глава региона договорился решить один из ключевых вопросов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему», — следует из поста.
По словам Паслера, каждого жителя Среднего Урала необходимо обеспечить квалифицированной медицинской помощью. «В частности, заводчан», — подчеркнул он.
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