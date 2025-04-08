Политика Губернатор и полпред приехали на секретный екатеринбургский завод. Видео Врио главы Свердловской области Паслер знакомится с заводом имени Калинина 09 апреля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 + Жогу (слева) и Паслера (справа) провели по медсанчасти завода Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехали с рабочим визитом на Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге. С руководством предприятия глава региона договорился решить один из ключевых вопросов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему», — следует из поста. По словам Паслера, каждого жителя Среднего Урала необходимо обеспечить квалифицированной медицинской помощью. «В частности, заводчан», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехали с рабочим визитом на Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге. С руководством предприятия глава региона договорился решить один из ключевых вопросов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему», — следует из поста. По словам Паслера, каждого жителя Среднего Урала необходимо обеспечить квалифицированной медицинской помощью. «В частности, заводчан», — подчеркнул он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям