08 апреля 2025

Губернатор и полпред приехали на секретный екатеринбургский завод. Видео

Врио главы Свердловской области Паслер знакомится с заводом имени Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , паслер денис, жога артем
Жогу (слева) и Паслера (справа) провели по медсанчасти завода Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехали с рабочим визитом на Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге. С руководством предприятия глава региона договорился решить один из ключевых вопросов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему», — следует из поста.

По словам Паслера, каждого жителя Среднего Урала необходимо обеспечить квалифицированной медицинской помощью. «В частности, заводчан», — подчеркнул он.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехали с рабочим визитом на Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге. С руководством предприятия глава региона договорился решить один из ключевых вопросов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему», — следует из поста. По словам Паслера, каждого жителя Среднего Урала необходимо обеспечить квалифицированной медицинской помощью. «В частности, заводчан», — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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