09 апреля 2025

В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Гринвич». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Дым видно из всех районов города (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Гринвич» на улице 8 Марта. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Дым из „Гринвича“ видно аж с Плотинки. Камера телефона не передает, насколько он густой», — рассказал один из них. Судя по фото, загорелась крыша.

Обновлено в 8:58, добавлен комментарий представителей ТЦ.

«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше на расстоянии нескольких метров, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано», — рассказали URA.RU представители «Гринвича».

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В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Гринвич» на улице 8 Марта. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Дым из „Гринвича“ видно аж с Плотинки. Камера телефона не передает, насколько он густой», — рассказал один из них. Судя по фото, загорелась крыша. Обновлено в 8:58, добавлен комментарий представителей ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше на расстоянии нескольких метров, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано», — рассказали URA.RU представители «Гринвича».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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