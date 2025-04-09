В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Гринвич» на улице 8 Марта. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Дым из „Гринвича“ видно аж с Плотинки. Камера телефона не передает, насколько он густой», — рассказал один из них. Судя по фото, загорелась крыша.
Обновлено в 8:58, добавлен комментарий представителей ТЦ.
«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше на расстоянии нескольких метров, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано», — рассказали URA.RU представители «Гринвича».
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