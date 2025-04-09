Происшествия В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Гринвич». Фото 10 апреля 2025 в 08:40 Размер текста - 17 + Дым видно из всех районов города (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Гринвич» на улице 8 Марта. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Дым из „Гринвича“ видно аж с Плотинки. Камера телефона не передает, насколько он густой», — рассказал один из них. Судя по фото, загорелась крыша. Обновлено в 8:58, добавлен комментарий представителей ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше на расстоянии нескольких метров, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано», — рассказали URA.RU представители «Гринвича». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Гринвич» на улице 8 Марта. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Дым из „Гринвича“ видно аж с Плотинки. Камера телефона не передает, насколько он густой», — рассказал один из них. Судя по фото, загорелась крыша. Обновлено в 8:58, добавлен комментарий представителей ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше на расстоянии нескольких метров, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано», — рассказали URA.RU представители «Гринвича». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям