Вода на кладбище в центре Челябинска не несет угрозы водоемам

Талая вода, которая сейчас подтапливает часть Митрофановского кладбища в Челябинске, не угрожает окрестным водоемам. Она находится в низине и постепенно впитывается в грунт, сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии.
«Ситуация, связанная с подтоплением кладбища „Митрофановское“, не угрожает безопасности соседних водоемов. Подтопленные территориии находятся в низине, что исключает разлив воды за пределы городского кладбища», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе администрации Челябинска пояснили, что места погребения, включая кладбище «Митрофановское», находятся в ведении МКУ «Служба городских кладбищ». Прошлой весной часть погоста, которая находилась ниже общего уровня, подтопило талыми водами и и при подъеме грунтовых вод.
«В прошлом году учреждение дважды пыталось осушить затопленную территорию. Но грунтовые воды вновь выходили на поверхность и скапливались в низине. Весной 2025 года на кладбище сохраняются остатки прошлогоднего подтопления», — добавили в пресс-службе мэрии.
По данным ведомства, сейчас на эту территорию вода не прибывает. Площадь подтопления сокращается по мере прогревания почвы, вода уходит в землю естественным путем. После потепления и полного оттаивания почвы есть основания полагать, что вода уйдет полностью.
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