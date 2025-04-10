Власти Нягани сделали заявление из-за поста в соцсетях с фейковым разговором учителей. Скрин

Власти Нягани сделали заявление из-за видео с фейковым разговором учителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Нягани заявили, что переписка очерняет репутацию города и педагога
Власти Нягани заявили, что переписка очерняет репутацию города и педагога Фото:

Власти Нягани (ХМАО) заявили, что видео в соцсетях с фейковым разговором учителя физкультуры с директором школы, очерняет репутацию города и самого педагога. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нягани.

«В соцсетях и местных СМИ разлетелся лже-ролик с перепиской директора одной из няганских школ и учителя физкультуры в неподобающей форме. Специалисты социальной сферы муниципалитета призывают горожан не верить фейковой информации, не только очерняющей Нягань, но и в целом подрывающей репутацию российского педагога», — заявили в мэрии.

Власти города сообщили, что в качестве опровержения достаточно имен, встречающихся в переписке — в системе образования Нягани ни учителей, ни руководителей школ с такими данными нет. В мэрии считают, что придумать такой ролик могли дети либо недоброжелатели, поддерживающие запад.

Скрин фейковой переписки
Скрин фейковой переписки
Фото:

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Власти Нягани (ХМАО) заявили, что видео в соцсетях с фейковым разговором учителя физкультуры с директором школы, очерняет репутацию города и самого педагога. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нягани. «В соцсетях и местных СМИ разлетелся лже-ролик с перепиской директора одной из няганских школ и учителя физкультуры в неподобающей форме. Специалисты социальной сферы муниципалитета призывают горожан не верить фейковой информации, не только очерняющей Нягань, но и в целом подрывающей репутацию российского педагога», — заявили в мэрии. Власти города сообщили, что в качестве опровержения достаточно имен, встречающихся в переписке — в системе образования Нягани ни учителей, ни руководителей школ с такими данными нет. В мэрии считают, что придумать такой ролик могли дети либо недоброжелатели, поддерживающие запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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