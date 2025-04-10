Число кандидатов на праймериз ЕР в Челябинской области превысило полторы тысячи

Число участников предварительных выборов «Единой России» в Челябинской области перевалило за полторы тысячи. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
«На предварительном голосовании „Единой России“ в Челябинской области зарегистрированы 1554 кандидата. Подать свою кандидатуру для участия можно до 24 апреля на сайте PG.ER.RU», — сообщает telegram-канал отделения партии.
В регионе в этом году проводятся 37 предвыборных кампаний Это выборы в заксобрание региона, а также в представительные органы большинства городов и муниципальных округов. Всего будет разыгран 791 депутатский мандат. На каждом из одномандатных избирательных округов будет по одному кандидату от «Единой России». Праймериз должны определить, кто это будет.
Регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуги». Само голосование проходит с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает безопасность данных избирателей.
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