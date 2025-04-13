Жителей пермских деревень возмутили планы больницы закрыть медпункты

В Гайнском округе Пермского края решили закрыть два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом жителей предупредила окружная больница (ГБУЗ ПК «Северная БКПО»). Учреждение пояснило, что они находятся в деревне Чажегово и поселке Усть-Весляна. В соцсетях больница разместила объявление, что в связи с планируемым закрытием медпунктов пройдут общественные слушания.
«Будут проведены общественные (публичные) слушания по прекращению деятельности обособленных подразделений ГБУЗ ПК „Северная БКПО“: фельдшерско-акушерских пунктов в д. Чажегово, п. Усть-Весляна», — информирует больница. Публичные слушания запланированы на 28 апреля.
Местные жители негативно отреагировали на планы закрыть деревенские медпункты. В комментариях к посту они заявили о намерении обратиться к губернатору Пермского края и депутатам в связи с тем, что их лишают доступной медицинской помощи.
«Ну какова новость? Это же не три километра до Гайн. Ну нельзя же так поступать с людьми. Надо обращаться к [губернатору края Дмитрию] Махонину и к президенту России, по-другому никак. Вот, пусть депутаты вновь избранные помогут отстоять права людей на доступную медицинскую помощь», — высказала мнение Зоя Вольф. Местная жительница Яна Бурдина предположила, что после закрытия ФАПов подойдет очередь и окружной больницы. «Сначала ФАПы [закроют], потом и саму больницу, а потом — округ», — написала Бурдина. Татьяна Тиунова заочно согласилась со своей землячкой. Женщина заметила, что «закрывать всегда легче, чем открыть что-то новое». Людмила Шпис задалась вопросом, по какой причине в населенных пунктах, где продолжают проживать пенсионеры и дети, решили прекратить деятельность ФАП.
Поселок Усть-Весляна находится в 24-х километрах от окружного центра. А деревня Чажегово — в 15-и. Судя по информации, приведенной на ресурсе»Карта доступности Пермского края», ФАПы в указанных населенных пунктах, находятся в плачевном состоянии: здания построены десятки лет назад, а ремонт в них давно не проводился. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края, в ведомстве информагентству пояснили, что подготовят ответ на него.
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